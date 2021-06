En medio de recortes en las transferencias estatales a los municipios, según fue decretado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), las finanzas de los ayuntamientos se han mantenido a flote por unos préstamos emitidos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) cuyo margen crediticio pronto sería alcanzado y cuyo repago aún es incierto.

Estos préstamos han sido usados por los alcaldes para cubrir gastos recurrentes, como el pago de nómina, utilidades y la adquisición de bienes y servicios, por lo que, cuando se agoten, los presupuestos municipales enfrentarán insuficiencias de dinero que podrían obligarlos a medidas fiscales drásticas, como la reducción de jornadas laborales y cancelación de programas, entre otras alternativas.

Tras el huracán María en el 2017, FEMA ha aprobado $358 millones en Préstamos por Desastre para la Comunidad (CDL, por sus siglas en inglés). Posteriormente, en el 2020, se aprobaron empréstitos adicionales para los pueblos que recibieron daños severos tras los terremotos ocurridos mayormente en la zona sur.

“El desafío que tienen los gobiernos municipales es planificar más allá de esos fondos porque mientras estén disponibles pues maravilloso, pero esos fondos no van a seguir. No son recurrentes. ¿Qué pasa cuando venzan? ¿Se están usando para propósitos recurrentes? ¿Se están usando para cosas importantísimas, pero que requieren continuidad? ¿De dónde saldrán los fondos para continuarlas?”, cuestionó la exdirectora de Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Yolanda Cordero.

En el pasado, muchos de estos préstamos han sido condonados por el gobierno estadounidense. No obstante, este no ha sido el caso, hasta ahora, para los ayuntamientos puertorriqueños. La expectativa de los alcaldes, sin embargo, es que estos préstamos no tengan que ser repagados.

“Los municipios han estado funcionando a base de este dinero de los desastres. El dinero funciona como un salvavidas para mantenerse a flote y seguir su rumbo. Es un salvavidas que se desinfla y van para abajo hasta que no aparezca otro”, agregó la catedrática.

“La burbuja (presupuestaria que crean los CDL) va a explotar cuando se venza el término. Lo que vamos a ver es reducciones de jornadas y reducciones de plantillas, cesantías porque probablemente se han usado para nómina. Probablemente, hay muchos empleados transitorios pagados con estos fondos y tan pronto desaparezcan los fondos los empleados se tienen que ir”, dijo Cordero.

Cada CDL que puede recibir un municipio es hasta un máximo de $5 millones. Una vez concedidos, funcionan como una línea de crédito. Cada municipio cualifica para el préstamo a base de los daños y las pérdidas sufridas en cada desastre. Los 78 municipios recibieron CDL a causa del huracán María, mientras que solo 14 pueblos (Adjuntas, Cabo Rojo, Coamo, Guánica, Guayanilla, Juana Díaz, Las Marías, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco) recibieron otro CDL por los daños que les ocasionaron los terremotos, según los datos provistos por FEMA.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, explicó que los CDL se otorgan a los municipios luego de desastres por las mermas en ingresos que experimentan. Confirmó que los CDL se destinan mayormente para gastos operacionales de los municipios, como la nómina, porque es el gasto principal y más grande de los ayuntamientos.

“Los CDL no solamente son un respiro para los municipios. Vienen por la merma (de ingresos). Qué va a pasar después que se acaben esas ayudas -en términos de la operación municipal, ¿cuál es el plan B? La realidad es que el panorama para los municipios va a ser difícil. Por eso es que estamos impulsando el que se paralice la eliminación del Fondo de Equiparación para explorar la posibilidad de que se nutra nuevamente, al menos, llevarlo a $200 millones”, afirmó el también alcalde de Villalba.

“Mi sugerencia es que se identifique en los presupuestos recurrentes dinero que pueda nutrir el Fondo de Equiparación”, abundó.

El Fondo de Equiparación es un pote de dinero que, a través de las remesas que distribuye el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, nutre a los municipios, particularmente aquellos con menos recursos económicos. Ahora mismo, el fondo es de aproximadamente $130 millones. Ese fondo debe desaparecer en 2025, según el plan fiscal vigente, aunque el gobernador Pedro Pierluisi aboga por que no desaparezca.

Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes, opinó que el estrés económico en los ayuntamientos es tan intenso que la precariedad es casi imposible de evitar independientemente de las habilidades como administrador del alcalde.

“No es tan solo cuán buen administrador pueda ser eso. Es bien importante, pero si siguen afectando las finanzas de los municipios, puedes ser buen administrador y dos más dos son cuatro. Por años, se han seguido afectando las finanzas de los municipios y aunque han hecho ajustes no es suficiente”, dijo el también alcalde de Guaynabo.

“Después que pasen estas ayudas (los CDL), habrá municipios que ahora están en situación difícil fiscal y pueden estar peor”, agregó.

Pérez concurrió con Cordero y dijo que le preocupa la realidad fiscal de los municipios porque si se siguen afectando incidirá en los servicios o en que haya alcaldes que se ven precisados en reducir jornadas o despedir empleados. “Son alternativas que podrían estar ahí”, señaló.

De los $358 millones aprobados en préstamos a los ayuntamientos, unos $313 millones ya fueron desembolsados, de acuerdo con datos provistos por FEMA. Por lo tanto, quedan pendiente de desembolsar o de usar unos $45 millones.

Según el desglose de datos provisto por FEMA, tras el embate del huracán María proveyeron $306 millones en préstamos a 14 municipios del sur y centro de la isla. De esa cantidad asignada, se han desembolsado $283 y queda un balance por desembolsar de $23 millones.

A diferencia de información provista en ocasiones anteriores, FEMA no entregó un desglose de cuánto ha gastado cada municipio con cada CDL aprobado. Refirió a cada municipio para recopilar esos datos.

En cuanto a los préstamos otorgados por FEMA a causa de los terremotos, se proveyeron $52 millones. Han desembolsado $30 millones y restan por desembolsar $22 millones. Por ende, la mayoría de los CDL disponibles son correspondientes a la emergencia del huracán María.