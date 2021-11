“Soy fuerte. Soy capaz. Soy poderosa. Yo puedo irme. I can save myself. I deserve to receive help. Merezco respeto. Hay ayuda disponible. I am worthy. Love myself. Yo soy yo”.

Estas frases, tan representativas de lo que puede ser ese instante en el que una víctima de violencia de género decide salir de una relación de peligro, forman parte de uno de los murales que integran la nueva fase de la campaña educativa “El Momento del PARE”.

Se trata de la obra de la artista Christina Lewis Vizcarrondo, quien presenta la figura de una fémina pensativa en una obra en la cual predomina el color púrpura, representativo de la lucha feminista.

Como parte de esta nueva etapa -de una iniciativa que comenzó en julio- muralistas del patio han utilizado su arte para darle una mirada crítica a este mal social. “Este proyecto no solo busca crear conciencia entre el público del grave problema de violencia que afecta nuestra sociedad, sino que también representa una visión íntima y particular de estos artistas”, expresó la presidenta del Comité PARE y secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz.

Los murales están ubicados en el Mall of San Juan, así como en la esquina de la calle Canals, aledaña a la Placita de Santurce, lugares que cuentan con un continuo tráfico de personas, ampliando así el impacto de la campaña, dijo González Magaz.

“Muchas actitudes machistas todavía están arraigadas en nuestra sociedad y en muchas ocasiones pueden desencadenar en la violencia de género. Por eso es que hay que crear conciencia de estas acciones, reconocerlas y pasarlas”, afirmó.

En otro de los murales se puede observar a un niño sonriente y, en la parte inferior, el mensaje: “Empezamos aquí”. Mientras, en otras de las propuestas artísticas aparece, en un primer plano, una figura masculina con una corona en su cabeza y una niña que se apresta a pintarle los labios.

La iniciativa incluye, además, la distribución de pegatinas con un código QR que, al ser escaneado desde un teléfono inteligente, redirige a la persona a la página web parelaviolencia.pr.gov, en el cual las personas encontrarán información sobre lo que es la violencia de género y las ayudas disponibles para las víctimas.

“Estoy esperanzada y confiada que estas impactantes obras... nos ayudarán a crear conciencia y a llevar el mensaje de que este es el momento de cambiar la forma de criar a nuestros menores, de aceptar, de no juzgar y de no culpabilizar a la víctima”, afirmó González Magaz.

La primera fase de la campaña se lanzó en el mes de julio, seis meses después de que el gobernador Pedro Pierluisi declarara un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico. En total, la inversión no sobrepasa los $250,000, aunque se proyecta una inyección económica adicional.

Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, en Puerto Rico se habían registrado 6,648 incidentes de violencia doméstica. Esta cifra ya sobrepasa la contabilizada durante todo el 2020, cuando se reportó un total de 6,603 casos.

Mientras, según datos de la Policía, 11 mujeres y dos hombres han sido asesinados en medio de incidentes de violencia doméstica.

“Hay que plantearnos nuevos espacios para conversar de lo que es la violencia de género... Que entendamos que cada víctima, cada sobreviviente, cada persona tiene un mundo distinto”, señaló la fiscal Ileana Espada, oficial de cumplimiento del Comité PARE.

Aunque tanto Espada como González Magaz argumentaron que la primera fase educativa ha cumplido su propósito, estas indicaron que dicha efectividad no ha sido validada científicamente. No obstante, la oficial de cumplimiento teorizó que el alza en el reporte de incidentes puede ser reflejo de la efectividad de la campaña.

“Es parte de hacia donde nos queremos mover, a empezar a mirar esto desde una mirada salubrista, una mirada seria y por profesionales”, dijo Espada.