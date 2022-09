La organización Casa Amor, Fe y Esperanza, conocida por su proyecto Mesón de Amor para proveer alimentos a los estudiantes universitarios de bajos recursos, ofrecerá ahora la oportunidad de empleo a estos alumnos, mediante un acuerdo de colaboración con el centro de llamadas LinkActiv de GFR Media.

Ambas entidades inauguraron con un corte de cinta este lunes el nuevo espacio laboral estudiantil, en la sede de la organización, a pasos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras.

“Ha sido de los acuerdos colaborativos más hermosos que hemos tenido”, afirmó Belki Ortiz de Moya, fundadora y directora ejecutiva de Casa Amor, Fe y Esperanza, una entidad sin fines de lucro.

“No solamente alimento para los estudiantes universitarios, no solamente vivienda, estamos inaugurando la oportunidad de que los estudiantes universitarios puedan, también, tener su primera experiencia de trabajo, así que estamos felices con eso”, subrayó en entrevista con El Nuevo Día.

El Mesón de Amor es una iniciativa que nació en el 2010, como una herramienta para proveerle alimento a los universitarios en medio de la huelga estudiantil de ese año. Desde entonces, el proyecto no solo ha mantenido su consistencia, sino que ha crecido.

Hasta antes del inicio de la pandemia de COVID-19, que interrumpió las clases presenciales en la UPR y el resto de las universidades del país, el Mesón de Amor alimentaba con una cena a decenas de estudiantes cada día, de lunes a jueves.

Durante la pandemia, el servicio continuó mediante la entrega de alrededor de 300 compras de alimentos semanales a alumnos participantes. En ese mismo periodo, la organización expandió sus servicios, estrenando su proyecto Duerme Tranquilo, que provee vivienda a estudiantes de bajos recursos.

Con el nuevo acuerdo de colaboración con GFR Media, la organización Casa Amor, Fe y Esperanza añade un nuevo ofrecimiento a los alumnos, que no solo tendrán la oportunidad de recibir alimento y hospedaje digno, sino un empleo a tiempo parcial acoplado a sus horarios de estudio.

“Me ayuda en el ámbito profesional, ya que voy a estar trabajando directamente con personas a través de llamadas, y en cuanto a gastos personales también me ayuda, ya que la beca universitaria actualmente no me estaba alcanzando”, relató Alondra De La Cruz Rodríguez, una estudiante de 22 años que cursa su cuarto año de Biología Celular y Molecular en la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR Recinto de Río Piedras.

La alumna compartió que, aunque cuenta con apoyo familiar, este empleo es también una oportunidad de reducir la carga económica relacionada con asuntos como su alojamiento y otros costos inherentes a los estudios universitarios.

“No niego que es un reto, ya que la carga académica es la prioridad de uno. Sin embargo, lo considero una oportunidad tanto para mí, como persona, como en el ámbito profesional”, sostuvo.

De La Cruz trabajará entre 8 y 12 horas, distribuidas los lunes y viernes, un horario flexible que le permite cumplir con su carga regular de clases durante la semana.

El nuevo espacio laboral, en la sede de la organización, era un salón amplio en desuso que fue reparado, remodelado y habilitado por los equipos de Seguridad y Tecnológicos de GFR Media.

“Yo estoy más que agradecida en la forma que lo han arreglado, aire acondicionado, alfombras, escritorios, computadoras, pintura, todo lo ha hecho GFR (Media). Es hermoso porque van a tener un espacio acogedor donde los estudiantes puedan trabajar”, manifestó Ortiz.

La sala cuenta con 22 estaciones con computadoras y el equipo necesario para atender las llamadas del centro, que facilita el servicio al cliente de diversas compañías en Puerto Rico. El salario de los estudiantes empleados será de $8.50 la hora y será cubierto en su totalidad por LinkActiv.

“Para mí, representa posibilidades nuevas, me abre puertas nuevas″, compartió Melanie Ríos Otero, estudiante de 19 años que cursa su segundo año académico en la Facultad de Humanidades de la UPR Recinto de Río Piedras.

Ríos, que es parte del equipo de fútbol de la UPR Recinto de Río Piedras trabajará a tiempo parcial los viernes, sábado y domingo.

“Ya que tengo esos horarios de práctica y de juegos, tenía los horarios bastante limitados, pero como esto es más flexible y está en mi disponibilidad, me ayuda a que puedo coordinar para tener tiempo libre para estudiar, balancear estudio, deporte y ahora trabajo”, expresó la joven.

Ambas estudiantes son parte del grupo de nueve ya reclutados y que se beneficiarán del proyecto colaborativo. La meta, sostuvo el director general de GFR Media, Pedro Zorrilla, es alcanzar a 50 estudiantes este semestre.

“Este es el futuro de Puerto Rico, estos estudiantes son las clases trabajadoras de los próximos cinco, diez años. En la ciencia, en la tecnología, en cualquier tipo de materia que ellos escojan, ellos van a ser nuestros profesionales y qué bueno ser parte de ello”, compartió Zorrilla.

El ejecutivo destacó como uno de los elementos principales de la iniciativa el hecho de que el trabajo en dicha división del centro de llamadas responda en primer lugar a las necesidades y disponibilidad de horario de los estudiantes, de modo que los estudios académicos de los alumnos continúen siendo su prioridad. Por otro lado, destacó la ventaja que provee el espacio para los estudiantes, que podrán llegar a su espacio de trabajo a pasos de su lugar de estudio.

“Estoy encantado de que nosotros seamos quienes nos adaptemos a ellos, no ellos a nosotros”, sostuvo Zorrilla. “No tienen que coger un carro, no tienen que gastar gasolina, caminan a donde trabajan. Donde reciben alimento, también recibir un cheque, semana tras semana”.

GFR Media y supermercados Econo también realizaron un donativo de $5,000 en alimentos.

Actualmente, la organización Casa Amor, Fe y Esperanza se encuentra en proceso de reparación y remodelación de su cocina, para retomar de nuevo la preparación de cenas para los estudiantes universitarios. Para realizar donativos de alimentos o proveer apoyo económico o de equipos, las personas pueden comunicarse al 787-376-9704. También pueden donar a través de ATH Móvil Business, bajo el nombre de la organización.

De igual modo, Ortiz recordó que las compras de alimentos se entregan a los estudiantes todos los miércoles de 1:00 a 3:00 de la tarde.

“No solamente de Río Piedras, tenemos estudiantes universitarios de (Universidad) Ana G. Méndez, (Universidad) Interamericana, NUC (University), (Universidad) Politécnica, Conservatorio de Música. Todo estudiante universitario -ese es el requisito- que tenga la necesidad de un alimento, puede venir aquí”, reiteró.

Sobre los estudiantes de la UPR, la directora ejecutiva de la organización anotó que “es bien importante saber que ante el cierre de los proyectos de vivienda de la Universidad de Puerto Rico, Torre Norte y la Residencia (en el interior del campus riopedrense), los estudiantes tienen que decidir qué van a hacer, si comen, si pagan sus estudios, entonces no les da para pagar sus hospedajes, así que necesitamos la ayuda”.