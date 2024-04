Nace la Coalición por la Salud Mental y presenta propuestas para atender crisis en la isla

“Hay 53 municipios que están catalogados por el gobierno federal como municipios de escasez de proveedores (‘Health Professional Shortage Areas’), donde no hay ni siquiera un proveedor de salud mental, de cualquier rama de salud mental”, abundó el psicólogo. Explicó que estas designaciones significan que no existe, al menos, un proveedor de salud mental por cada 6,000 habitantes, se vive bajo niveles federales de pobreza o el tiempo de viaje requerido no permite acceso a dichos servicios.