“Mi abuela me llamó un día y me dijo que en su égida no la dejaban salir. Fui a llevarle comida y vi que había más de 100 personas mayores y que había solo cuatro personas que les llevaban alimentos”.

El joven de 23 años, José Domingo Soto, recuerda que así comenzó su labor de llevar alimentos a adultos mayores en marzo de 2020, a principios de la pandemia. Continuó llevando alimentos a la égida en la que vive su abuela y amplió el grupo de personas buscando ayudas y fondos de diversas organizaciones que también estaban distribuyendo alimentos. Eventualmente, fundó la organización sin fines de lucro ACOMER PR, de la cual es director ejecutivo.

Una de las entidades de las cuales recibieron ayuda para cumplir su objetivo fue del Departamento de Agricultura Federal, con su programa Farmers to Families Food Box, “y distribuimos más de tres millones de libras de alimentos. En ACOMER vimos que tenemos que crear infraestructura, programación y política pública y nos interesó hacer huertos comunitarios”, explica Soto, sobre la diversificación de su gestión para atender la necesidad de alimentos para adultos mayores.

PUBLICIDAD

Ganan premio

Con el fin de hacer huertos comunitarios, la entidad presentó una propuesta y resultó ser una de las ganadoras del Programa AARP Community Challenge 2021, con lo cual le otorgaron fondos para desarrollar cinco huertos comunitarios. Su propuesta fue una de las 11 que enviaron organizaciones de Puerto Rico y que se unieron a un total de 3,563 que se recibieron de todo Estados Unidos. Esta iniciativa es parte del programa de Comunidades Habitables de AARP, cuyo objetivo es que las comunidades sean lugares ideales con desarrollo sostenible, accesos y actividad para todos, no importa la edad.

José Frau Canabal, supervisor de proyectos de ACOMER, explica que el proyecto está comenzando y que ya identificaron las comunidades en las que desarrollarán los huertos comunitarios con el fin de que las personas cultiven alimentos para su consumo. Las comunidades se identificarán con la ayuda de líderes comunitarios con los que ya habían colaborado o conocían a través del proyecto inicial de distribución de alimentos.

Los huertos estarán en barrio El Seco, de Mayagüez; Villa del Carmen, en Ponce; el residencial Manuel Román, en Camuy; el barrio Piñones, en Loíza, junto con la organización Cultura Activa, y, en San Juan, en un espacio de la organización Techos Pa’ mi Gente.

“Esta relación entre los agentes agrícolas, líderes comunitarios y ACOMER PR se mantendrá por el curso de un año hasta que las comunidades tengan el conocimiento y las capacidades de mantener sus propios huertos”, indica Soto sobre del proyecto que integra la gestión de personas adultas mayores y jóvenes.

PUBLICIDAD

“Al final del día nos vemos como facilitadores para que los huertos sean de las comunidades. Queremos promover la salud en estas comunidades, donde hay muchos adultos mayores con un perfil socioeconómico bajo. Colaboramos con el Servicio de Extensión Agrícola de Mayagüez, que nos está dando el servicio técnico y educativo”, agrega Frau, también de 23 años.

“La seguridad alimentaria es fundamental porque en Puerto Rico importamos el 90% de los alimentos. En 2015 se hizo un estudio que reveló que el 33% de la población sufría inseguridad alimentaria y eso fue antes del huracán María, de los terremotos y la pandemia”, puntualiza Frau.

Aunque la idea es que las comunidades cultiven los alimentos para su consumo, los jóvenes planifican ofrecer algunos talleres sobre microempresas para aquellos grupos cuyo cultivo sea mayor en futuro y quieran vender parte de la cosecha.

A medida que han visto las necesidades de las personas mayores, los jóvenes han sumado proyectos a su lista y planifican ofrecer también talleres de tecnología para que las personas puedan usar las redes sociales y plataformas virtuales para reuniones, entre otras. Asimismo, quieren hacer murales y otros proyectos de arte que sirvan como herramientas en la educación sobre salud.