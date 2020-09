La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, acusó al gobierno de aprobar tres leyes con las que se pretendía mejorar las condiciones de retiro de empleados públicos sin un análisis correcto y con la aparente intención de engañar a la ciudadanía.

La ley 80-2020 establecería un Programa de Retiro Incentivado parea empleados que entraron al gobierno bajo las leyes 447-1951 y Ley 1-1990 al incrementar los porcentajes que recibirían estos trabajadores al pensionarse.

Mientras, Ley 81 del mismo año incrementaba las pensiones futuras de policías, bomberos y Oficiales de Custodia. De la misma forma, Ley 82 -también del 2020- le permite a los maestros autorizar que se les destine el balance o exceso preexistente de la licencia por enfermedad a su Sistema de Retiro para que cotice como tiempo trabajado.

Jaresko publicó una declaración a nombre de la JSF en que advierte que el ente fiscal ha recibido “múltiples mensajes de empleados públicos preocupados porque están tratando de planificar sus vidas mirando hacia futuro, incluyendo su retiro, a la luz de la adopción de estas leyes”.

La ejecutiva de la JSF indicó que el ente fiscal escucha las preocupaciones de la ciudadanía sobre el tema del retiro, mientras se analiza el efecto de las leyes aprobadas.

Jaresko no fue categórica al expresarse sobre la validez de los estatutos, no obstante lanzó una fuerte crítica al gobierno.

“Las promesas hechas al pueblo deben ser cumplidas. Décadas de incrementos en beneficios de retiro, mala administración de las finanzas públicas, falta de fondos y tomar prestado a costa de las pensiones, han dejado a los sistemas de retiro prácticamente sin dinero. La JSF y el Gobierno deben asegurarse de que no se repitan tales errores y que no se engañe al pueblo de Puerto Rico. Es hora de dejar atrás las prácticas irresponsables del pasado; hay que hablarle claro a la gente y dejar los discursos que son ajenos a la realidad y que no tienen otro efecto que lastimar a aquellos que desean un retiro digno”.