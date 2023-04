El Negociado de Energía (NEPR) aprobó una reducción de 1.7 centavos por kilovatio hora (kWh) para los clientes residenciales en la tarifa que aplicará desde mañana, 1 de marzo hasta el 30 de junio, una baja menos sustancial de la que LUMA Energy había propuesto el pasado 15 de marzo, que se acercaba a los 2.9 centavos.

El costo del kWh para clientes residenciales será de 26.18 centavos, en contraste con los 27.88 centavos que se cobraron entre enero y marzo, según se desprende de la resolución y orden emitida entrada la tarde de hoy. Para un abonado que consuma 800 kWh en el mes, la factura será de $209.46, una reducción de $13.61 respecto a los $223.06 que le habrían cobrado a lo largo de los pasados tres meses.

La diferencia entre el ajuste que propuso LUMA en su moción del 15 de marzo y lo aprobado finalmente por el NEPR responde principalmente a la determinación del organismo regulador de recuperar de los consumidores una serie de partidas sobre las que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no tiene certeza de si podrá ingresar. La más significativa de ellas son los $34.6 millones que la corporación pública se disputa con New Fortress Energy (NFE), compañía suplidora de gas natural, con relación a unos gastos en los que la AEE tuvo que incurrir entre junio de 2021 y abril de 2022 al no recibir el combustible de la empresa.

El NEPR había optado por “diferir” ese monto en los ajustes trimestrales aprobados en septiembre y diciembre del año pasado, pero en esta ocasión accedió al pedido del director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, de que se cobrara el dinero a los abonados hasta que la controversia se resolviera.

“El manejo y administración de la Autoridad de los contratos de suplido de combustible claramente tiene efectos significativos sobre los costos a ser pagados por los consumidores. Desafortunadamente, la ineficacia, falta de diligencia o competencia de la Autoridad en el manejo de dicha importante tarea ha quedado en evidencia. Esta reclamación debió haber sido atendida por la Autoridad con mayor premura y diligencia”, sostuvo el NEPR en la resolución y orden.

El NEPR igualmente decidió que se cobrara en este periodo tarifario unos $62.7 millones que la AEE se encuentra en trámite de reclamar ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) por concepto de gastos asociados al huracán Fiona. Específicamente, la cifra se refiere a los costos incrementales que implicó el uso de unidades pico, que utilizan combustibles más caros que las plantas base de la corporación pública.

Al igual que con los $34.6 millones, el NEPR ordenó que LUMA y la AEE informen de inmediato de cualquier reembolso recibido por los gastos de emergencia, de forma que se pueda proveer un crédito a los consumidores en el próximo ajuste tarifario.

El NEPR, además, ordenó que se recuperen unos $4.1 millones que la AEE debió pagar por, alegadamente, hacer pedidos de gas natural en exceso del combustible utilizado entre julio y agosto de 2022.

New Fortress rechaza exigencia de la AEE

El pasado jueves, en tanto, NFE rechazó el reclamo que le presentó la AEE el 15 de marzo, cuando la corporación pública advirtió que, de no recibir el pago de $34.6 millones o una contrapropuesta aceptable, recurriría al tribunal federal.

“Los reclamos de la AEE en su carta de marzo no tienen mérito y son contraproducentes a nuestros esfuerzos de resolver cualquier malentendido entre las partes. La AEE falló en someter nominaciones para gas natural en el 2021 y 2022 conforme al FSPA (Acuerdo de Compraventa de Combustible). Más aun, la AEE renunció a todas sus reclamaciones relacionadas a su incumplimiento en nominar gas natural mediante el Acuerdo de Oferta y Aceptación de las Partes del 13 de octubre de 2022″, sostiene la misiva que NFE envió el jueves a la AEE. El jueves, precisamente, se cumplía el plazo que la AEE había concedido a NFE para cumplir con la alegada deuda.

Al cierre de esta edición, la AEE no había respondido si, tras recibir la carta de NFE, procedería con un recurso ante el Tribunal Federal.

“La carta del 15 de marzo levanta una serie de reclamaciones que no están relacionadas a este asunto y no tienen efecto alguno sobre los derechos y obligaciones de las partes bajo el FPA. NFE insta a la AEE a enfocarse en los hechos pertinentes a este asunto, reevaluar su postura a la luz de ellos y dar paso a los procedimientos requeridos para tener un sistema de nominaciones claro, eficiente y constructivo de ahora en adelante”, indica la misiva de NFE, suscrita por el principal oficial financiero de la empresa, Christopher Guinta.