New Fortress Energy (NFE) rindió cuentas, en días recientes, ante sus inversionistas, para comunicar los resultados de la empresa durante el primer trimestre de 2024, lo que aprovechó para revelar la “oportunidad” que tiene, en estos momentos, de triplicar el uso de gas natural en Puerto Rico y convertirlo en el principal combustible a largo plazo.

A su vez, el jefe de Genera PR describió como “permanente” la disponibilidad de los 425 megavatios que proveen los 14 generadores que la AEE compró en marzo, a pesar de que el acuerdo con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias –que financió el 90% de la transacción– y la autorización del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) disponen que su uso no se extenderá más allá de diciembre de 2025. “El contrato de 80 TBtu (para los generadores) es realmente un contrato a cuatro años, o de un año con períodos de extensión que, a mi juicio, ciertamente se ejercerán”, manifestó McElmurray.

El portavoz de Genera PR, Iván Báez , refirió preguntas sobre el tema a la empresa matriz, que, al momento de esta publicación, no había respondido a una petición de reacción. Actualmente, Genera PR tiene ante el NEPR solicitudes para cambiar a gas natural unidades en las centrales de Palo Seco (Toa Baja), Aguirre (Salinas) y Mayagüez.

Choque contra lo vigente

“Mi impresión, y lo puedo ver desde hace algún tiempo, es que hay algunos sectores para quienes el mandato de la Ley 17 (de 2019), de integración de energía renovable, está en la ley, pero no le dan la seriedad que merece, cuando la ley lo hace mandatorio, (no) aspiracional . Hay algunos sectores dentro de la industria que están convencidos de que esa meta de renovables es una ilusión y que lo que debe hacer el gobierno es ignorar la ley y permitir que se integre masivamente gas natural”, expresó el exsenador y director ejecutivo de la organización Justicia Energética, Ramón Luis Nieves .

Para el ingeniero Juan Alicea , ex director ejecutivo de la AEE, si bien puede “coincidir” con la premisa de que, ante los retrasos en la transición a la energía renovable, se necesita mantener una fuente de producción estable como la que provee el gas natural, el reclamo de NFE se plantea a destiempo.

“Ellos presentaron una propuesta y participaron bajo unas condiciones que ellos sabían cuáles eran, porque aquí había una política pública adoptada por legislación. El momento de decirlo era allí. No es descabellado lo que plantean porque, ciertamente, el sistema (eléctrico) de Puerto Rico es uno aislado” , manifestó Alicea, quien dirigió la AEE entre 2013 y 2014. “Yo creo que la verdad está en un punto intermedio entre lo que es la política pública y lo que NFE ha planteado” , agregó el también expresidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores .

Futuro en manos del NEPR

“Toca principalmente al NEPR, pero he visto recientemente las declaraciones del presidente Edison Avilés, hablando de ajustar ahora los por cientos de energía renovable, bajarlo a 80% desde 100%, y eso implica dar espacio para continuar indefinidamente quemando el gas metano” , dijo Santiago, aludiendo a expresiones que el funcionario realizó, en una entrevista con El Nuevo Día , en abril.

Alicea remarcó, en tanto, que la solución en el corto plazo no debe ser apostar al uso permanente de generadores portátiles que, en principio, están diseñados para funcionar de manera intermitente, en periodos de alta demanda.

“Ahora hay el dinero, lo que no hay es un plan confiable (de reparaciones) a corto y mediano plazo. Hay que hacerles unas mejoras a unas plantas, no a todas, porque la demanda ha bajado, pero sí unas mejoras más profundas de lo que se está haciendo. Eso nos permite construir unidades de ciclo combinado, que no es para dejarlas de por vida, pero, al menos, alargan su estabilidad a mediano plazo, mientras sigue el proceso de energía renovable”, señaló el ingeniero.