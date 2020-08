Después de una mañana sin inundaciones o necesidad de rescate, el comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD), Nino Correa, advirtió que los ciudadanos no pueden bajar la guardia porque la amenaza de la tormenta Laura no ha pasado.

Pese al movimiento del fenómeno hacia el este, Correa explicó que la agencia mantiene intactos los planes anunciados ayer, anticipando la cantidad de lluvia que podría producirse a partir de esta tarde.

“Aquí nadie puede bajar la guardia”, sostuvo Correa. “El llamado es el mismo y no lo vamos a cambiar. Hasta que no esté en el área oeste y no se organice un rabo, una banda que nos venga a afectar”.

Resaltó que, precisamente, eso fue lo que ocurrió con la tormenta Isaías el mes pasado.

"Lo que vivimos con Isaías fue el rabito último, que se organizó y afectó a Mayagüez, Cabo Rojo y Hormigueros", recordó el rescatista.

En cuanto a la tormenta Laura, Correa comentó que el sistema se "descompuso" durante la noche de ayer, pero "esta madrugada vuelve y se monta".

De manera que mantienen la proyección de seis a ocho pulgadas de acumulación de lluvia en la mayor parte de la Isla, lo que representan cantidades que podrían provocar que algunos ríos se desborden.

También alertó que la acumulación de lluvia podría provocar derrumbes en cualquier momento y en distintos puntos de la Isla.

“(La tormenta) sigue haciendo cambios cada 3 a 4 horas, (pero) no se puede bajar la guardia. Pensábamos que se iba más por el norte y ahora se va más al sur”, comentó.

“Pero (la tormenta Laura) tiene otra peculiaridad, y es que usualmente en estos sistemas la parte más fuerte es en el norte. En esta ocasión la parte más fuerte puede estar ocasionada en el este. Por eso queremos que dede ahora hasta la madrugada del domingo nos mantengamos fuera de peligro”, afirmó.