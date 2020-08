El comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, se expresó hoy frustrado de que algunas personas insistan en retar a la naturaleza en medio de eventos atmosféricos, como fue el caso de dos jóvenes que quedaron atrapados el sábado en el río Toro Negro, en Ciales.

“Son cosas que uno no quisiera ver, todo tiene su momento, su tiempo y uno no reta al peligro para que las cosas malas no pasen”, expresó Correa.

Visiblemente agotado, tras trabajar toda la madrugada en la coordinación del rescate, Correa indicó que los dos jóvenes, de 17 y 19 años, fueron rescatados esta mañana luego que se quedaran atrapados sobre una piedra debido a la crecida del agua en el conocido charco El Morón del río Toro Negro.

“Hemos seguido trabajado corrido. Estuvimos trabajando toda la noche con esta situación de estos jóvenes como bien ustedes conocen. Es increíble que uno vea estas cosas y estas imágenes y que tengamos que estar de nuevo retomando un tema que ustedes saben llevamos un rato”, dijo.

Una situación similar se vivió el pasado fin de semana con un grupo de 15 personas que quedaron atrapadas en el río Tanamá, contó. Mientras, el paso de la tormenta Isaías- hace tres semanas- cobró la vida de una mujer en Rincón, cuyo vehículo fue arrastrado por las corrientes de agua en momentos en que se dirigía al correo. “Con Isaías lamentablemente tuvimos el fallecimiento de una dama que se expuso a ese peligro…y la gente vuelve y hace lo mismo. Nosotros no queremos que estas cosas pasen, por favor. Hay que estar bien pendientes”, insistió.

✉ Email Así lucía el malecón en Yabucoa durante una de las primeras bandas de lluvias. (David Villafañe Ramos)

La administración del municipio de Río Grande realizaba un dragado en la mañana para evitar inundaciones ante paso de la tormenta Laura.

Malecón en playa de Ponce.

Así se encontraba la zona del muelle de Culebra al mediodía, en momentos en que la tormenta Laura se encontraba al suroeste de Puerto Rico.

Algunos ríos en Río Grande comenzaron a reaccionar desde temprano a las primeras lluvias que llegaban de la parte frontal del sistema.

El municipio de Humacao fue uno de los primeros pueblos en recibir lluvias con ráfagas. Imagen de la playa Punta Santiago en Humacao. (GFR Media)

Esta quebrada en Río Grande, al lado de la entrada del complejo turístico Coco Beach, se había salido de su cauce en la mañana.

Desde ayer, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mantiene una compuerta abierta en la represa del embalse Carraízo como medida preventiva ante el paso de la tormenta Laura.

Los surfers aprovecharon las altas olas provocadas por el paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico en la Playa Aviones, Piñones.

Más de 20 surfers se tiraron al mar buscando las olas que generaba la tormenta Laura por Puerto Rico.

Sin embargo, minutos después la Policía intervino con los surfistas debido al riesgo que representaba que estuvieran allí.

Varios de los surfistas protestaron por la intervención, por entender que tenían derecho a practicar el deporte extremo.

Recalcó que las labores de rescate son complejas y provocan el cansancio de los rescatistas que en medio de toda la presión por logra un rescate en corto tiempo y exitoso, también ponen sus vidas en peligro. “¿Qué les puedo decir? Es un riesgo grandísimo con el personal. En esta ocasión, agradecido de que todo salió bien, pero uno pone (en riesgo) una cantidad de personas que obviamente queremos regresar a sus hogares”, añadió.

En esta ocasión, señaló, el rescate era complejo y fue necesario la coordinación de un helicóptero de la Guardia Nacional para completar las labores. En la zona donde quedaron atrapados los jóvenes, dijo, se han recibido golpes de agua que sobrepasan los diez pies.

El llamado de Correo a la ciudadanía es a respetar las recomendaciones de la ciudadanía y a entender que esta temporada de huracanes no se ha acabado. “Cualquier situación que tenga que ver con cuerpos de agua y que tenga que ver con lluvia es extremadamente peligrosa y queremos seguir exhortando a la comunidad a que no provoquen que cosas difíciles puedan suceder”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced se unió al llamado. “Es importante y lo dijimos antes de la tormenta, que no se acercaran a las playas ni a los ríos. Yo creo que eso en un evento como el que se presentaba era evidente el riesgo a la vida y a la seguridad de todo aquel que se acercara a un cuerpo de agua”, expresó.