Directivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) enfatizaron ayer que la agencia no ha desembolsado “ni un centavo” de los $3 millones en incentivos contributivos aprobados a la empresa Aguadilla Pier Corp., del proyectista Carlos Román, porque su propuesta estación de transbordo de combustible de aviación en el antiguo Muelle de Azúcar, cerca de la cueva Las Golondrinas, no ha iniciado operaciones.

Asimismo, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) –adscrita al DDEC– explicó que las estructuras a las que se le atribuye valor histórico y que serían demolidas, como parte del proyecto, en Aguadilla, no fueron seleccionadas por la dependencia, sino por el desarrollador. Dichas estructuras son un almacén y tanque de melaza, construidos cerca de 1958, que formaron parte de la operación de la antigua central azucarera Coloso.

En entrevista con El Nuevo Día, el director de la Oficina de Incentivos del DDEC, Carlos Fontán, indicó que los decretos o contratos de incentivos “son condicionados”, es decir, que “se desembolsa el dinero a base de unos resultados esperados, según las proyecciones trabajadas con el proponente”.

En este caso, Aguadilla Pier Corp. obtuvo, el 8 de junio de 2020, un decreto de $3 millones a los efectos de inversión y creación de empleos.

“Pero no se ha desembolsado ni un centavo porque no han comenzado operaciones, y ese era el resultado esperado. El proponente no puede reclamar dinero automáticamente, sino que el desembolso se hace a medida que cumpla con las proyecciones”, recalcó Fontán.

Dijo que, por ley y en términos generales, un recipiente de un decreto de incentivos tiene un año para iniciar operaciones, con posibilidad de extenderse hasta cinco. De esta forma, añadió, Aguadilla Pier Corp. “tendría hasta el 7 de junio de 2025 para comenzar operaciones”.

“Aquí pudieran ocurrir tres cosas: que se prosiga con el proyecto, siempre y cuando tenga los permisos; que el recipiente entregue voluntariamente el decreto; o que nosotros revoquemos el decreto. Aprobar un decreto no es sinónimo de efectividad. Los términos y condiciones se activan una vez se lleva a cabo la actividad elegible. En este caso, la actividad elegible no ha ocurrido y, por lo tanto, el decreto no se ha activado”, señaló, y precisó que, después de activado, el contrato tendría una vigencia de 15 años.

El pasado 24 de enero, el abogado Miguel Torres, portavoz y representante legal de Román, indicó que su cliente se reuniría con el secretario del DDEC, Manuel Cidre, “para notificarle la decisión” sobre el futuro del proyecto en el antiguo Muelle de Azúcar. Ese día, Torres también confirmó que Aguadilla Pier Corp. no ha recibido dinero del decreto de incentivos. Ayer, fue imposible confirmar si la reunión entre Román y Cidre ya se dio.

Las demoliciones

Sobre la demolición de estructuras, el asesor de Asuntos Públicos del DDEC, José Sánchez Acosta, aclaró que la OGPe no hizo el escogido, sino que la dependencia “recibió una solicitud que trajo el proponente”. “Si el proponente entendió mal, pues ya eso es otra cosa”, dijo.

El 20 de mayo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una orden de demolición contra Román por construir un gazebo sin permiso sobre Las Golondrinas, en violación a la ley de cuevas y cavernas. En la orden del DRNA, no están incluidos ni el almacén ni el tanque de melaza.

“No existe una obligación legal de que la OGPe, con cada solicitud que presenta un proponente, tenga que decir ‘se ordenaron estas cosas’. La OGPe trabaja en virtud de la propuesta que recibe y, en este caso, el proponente o entendió mal la orden del DRNA o quiso ser más abarcador, pero su solicitud es específica sobre esas tres propiedades”, expuso Sánchez Acosta.

Para cumplir con la orden del DRNA y eventualmente obtener el permiso de demolición, Román presentó, en verano, una solicitud de exclusión categórica –que permite obviar el trámite ambiental–, pero fue denegada por la OGPe, que requirió, en cambio, una Recomendación Ambiental (REA), un proceso de consulta entre varias agencias.

Edmée Zeidan, directora legal de la OGPe, especificó que Román presentó dos solicitudes de exclusiones categóricas: una para el gazebo y otra para el almacén y tanque de melaza. Esta acción, dijo, constituye una fragmentación del análisis del proyecto, lo que impide tener una “visión general de cuáles son los impactos ambientales”. Además, es una práctica prohibida en la ley de política pública ambiental.

Anteayer, Torres argumentó que su cliente incluyó el gazebo, almacén y tanque de melaza en la REA por “recomendaciones” de la OGPe, lo que fue rechazado por Sánchez Acosta y Zeidan. “La OGPe no dijo qué propiedades incluir. Lo que la OGPe sí dijo fue que la demolición no se podía considerar mediante exclusión categórica y que el proponente había fragmentado las solicitudes”, reiteró el asesor.

Como parte del proceso de la REA, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) consignó su rechazo a la demolición del almacén y tanque de melaza por considerarlos estructuras “históricas”. Recomendó, en cambio, su conservación. El ICP no se opuso a la demolición del gazebo.