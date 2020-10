El secretario de Educación, Eligio Hernández, indicó que las casas editoriales contratadas para imprimir los módulos que utilizarían hasta 100,000 niños y niñas del sistema público de enseñanza como herramienta para tomar clases en medio de la pandemia, han entregado entre el 30% y el 35% del producto ordenado, y que completarán las entregas en su totalidad en los próximos días o semanas.

La compra que totalizó $2 millones para la impresión de 595,144 módulos para estudiantes de prekínder a duodécimo grado fue hecha las empresas Ediciones SM, que ha entregado el 35% del producto y Editorial Panamericana, que ha entregado el 30%. Ambas empresas subcontrataron imprentas en Colombia.

Según Hernández, los módulos recibidos ya han sido distribuidos. En el caso de Editorial Panamericana, dijo que espera la entrega total del producto para el 15 de octubre y Ediciones SM “para la semana que viene”.

El Departamento de Educación (DE) puso la orden de compra el 26 de agosto. Esta tardanza mantiene bajo fuego a Hernández, quien ha indicado, entre otras cosas, que no pudo conseguir una imprenta en Puerto Rico que pudiera imprimir los módulos en el tiempo en que se requería y que tuvo que rechazar propuestas porque las empresas solicitaban pagos por adelantado.

PUBLICIDAD

Los módulos fueron confeccionados en mayo.

Un censo realizado por maestros de Educación identificó a unos 100,000 estudiantes que necesitarían los módulos para recibir la enseñanza ya que no cuentan con internet o con un dispositivo electrónico.

Hernández argumentó en entrevista con El Nuevo Día que si bien se gastaron $2 millones en módulos impresos, estos serían necesarios solo para el 28% de la matrícula completa que tiene problemas de conectividad o carece de dispositivos electrónicos. Añadió que los estudiantes que tuvieran al menos un dispositivo electrónico podrían tener acceso a los módulos de manera digital grabándolos en las escuelas.

La agencia también identificó otras opciones como la impresión de los módulos con 541 fotocopiadoras compradas el año pasado, el uso de fotocopiadoras en oficinas administrativas de Educación o el uso 35 fotocopiadoras capaces de reproducir documentos en masa y que están repartidas por las siete regiones educativas.

RECHAZA QUE LOS MÓDULOS “CADUQUEN”

A pesar de que los módulos fueron diseñados para cubrir 10 semanas de clases en horario regular de lunes a viernes, Hernández indicó que este calendario no ha podido ser cumplido durante la pandemia de Covid-19.

“En este momento de pandemia el estudiante tiene un horario reducido porque toma las clases lunes y miércoles o martes y jueves. Por lo tanto, en el ajuste del plan académico ese módulo (su vigencia) va a llegar hasta diciembre”, sostuvo Hernández.

El titular del DE recalcó en que los módulos solo significan un recurso con el que cuentan los maestros para dar clases y que los educadores siempre utilizan lecturas complementarias.

PUBLICIDAD

“Pero va más allá de diciembre. Ese no es el único uso que tiene los módulos”, dijo Hernández al referirse a cómo un estudiante con alto grado de aprovechamiento académico puede utilizar módulos de grados superiores o, en la inversa, un estudiante rezagado puede utilizar módulos de grados inferiores a los que cursa.

“Los módulos no caducan”.

LA FMPR INSISTE EN SU DENUNCIA

La presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, argumentó que los módulos estarán obsoletos cuando lleguen a la isla, aunque también reconoció que las horas lectivas reducidas que se imparten actualmente extenderían en cierto grado la vida útil de estos módulos.

“El DE está violentando el derecho constitucional a la educación. Los niños no tienen módulos, no tienen computadoras, no computadoras, no tienen internet y en las escuelas no hay impresoras. Hay maestros que, con su dinero, han pagado los materiales”, dijo Martínez. “Y el módulo no fomenta el análisis crítico de los estudiantes. Los convierten en autodidactas”.

ENTREGA DE COMPUTADORAS

Hernández indicó que hasta el jueves el DE había recibido 124,000 dispositivos electrónicos -entre computadoras y tabletas- y que todos, menos 7,000, habían sido entregados en las escuelas. Esas 7,000 unidades restantes serán entregadas la semana que viene.

La agencia ordenó compras ascendentes a 300,000 computadora o tabletas y Hernández insistió en que espera recibir las restantes 176,000 ante de que finalice noviembre.

DICE QUE CUMPLIÓ CON LA LEY

El pasado 11 de septiembre Karla Mercado Rivera, Administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG) y Principal Oficial de Compras del Gobierno, le envió una carta a Hernández indicándole que se había enterado por la prensa sobre la orden de compra de los módulos. En esencia, la funcionaria le indicó que la ASG es la única entidad autorizada a realizar y negociar compra de bienes o contratación de servicio.

PUBLICIDAD

Mercado Rivera hizo alusión en su carta al concepto de compra excepcional, pero aún en ese caso, advirtió que para que el DE hiciera una compra de ese tipo necesitaba una autorización de un funcionario de la ASG. Así, Mercado Rivera le dio a Hernández hasta el 25 de septiembre para que entregara a la ASG los documentos relacionados a la compra de los módulos.

A preguntas, Hernández dijo a El Nuevo Día que su agencia cumplió con la solicitud de requerimiento de información de la ASG.

“El proceso (de compra) ha cumplido con los procesos federales, del DE y del Gobierno”, dijo Hernández, quien rechazó contestar si consideraba la compra de los módulos como una excepcional.

“El DE cumplió cabalmente con las normas y requerimientos y la legislación”, insistió.