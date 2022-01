Por los pasados dos años los profesionales de la salud han sido denominados -desde diversas esferas- como héroes. Se ha destacado su compromiso, su trabajo y su disposición a enfrentar largas jornadas laborales en medio de los estresores y los temores que ha traído consigo la pandemia del COVID-19.

Pero, tras meses de una carga de trabajo extenuante en medio de precarias condiciones laborales y salariales, poco importa el cómo el gobierno los denomine. “No queremos aplausos. No queremos que nos llamen héroes. Queremos ya que nos reconozcan como un servicio esencial y que nos dejen de estar aplicando leyes nefastas antiobreras”, reclamó Ada Quiñones, técnica de farmacia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Hace 26 años que Quiñones trabaja en el Centro Médico de Río Piedras, y aunque a través de los años ha sido testigo de las consecuencias que han tenido otras emergencias sobre el personal hospitalario, en esta ocasión estas se exacerban debido a la escasez de personal, la ausencia de un salario justo, la eliminación de derechos laborales y la reducción de recursos económicos que ha sufrido la principal institución del país debido a la crisis fiscal del gobierno.

“No somos invisibles, no somos robots, no estamos motivados, estamos cansando que se nos sigan aplicando estas leyes antiobreras. Este es un mensaje para el gobernador de Puerto Rico (Pedro Pierluisi): debe ya declarar la salud como un servicio esencial...Aquí se habla que no hay un colapso en el sistema de salud porque tenemos los equipos necesarios, porque tenemos ventiladores, pero no tienen el personal para atenderlo”, expresó Quiñones.

“¿Qué pasa si nos vuelve a azotar otro huracán como el huracán María? ¿Qué pasa si vuelve a ocurrir otra tragedia como la de los terremotos? ¿Qué pasa? No tenemos el personal. No damos abasto”, afirmó Quiñones

Para el mes diciembre, debido al repunte en los casos por COVID-19 a causa de la variante ómicron, cerca de 300 compañeros tuvieron que ausentarse, ya fuera por ser positivos al virus o por estar bajo cuarentena, provocando turnos rotativos y que las jornadas de trabajo se extendieran a 12 o 14 horas. También han visto compañeros resquebrajarse emocionalmente.

Actualmente, el personal contagiado por COVID-19 no sobrepasan los 50.

Gerson L. Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), sostuvo que hace años están reclamando la contratación de personal para llenar cerca de 500 plazas, el 50% de estas plazas de servicio directos. Mencionó que, por ejemplo, la ASEM no ha podido llenar 96 plazas vacantes de enfermería.

“No tenemos cómo competir con los hospitales que tenemos fuera de Puerto Rico. Por eso es se tiene que nombrar la salud un servicio esencial...para que se revisen las escalas y podamos tener el personal”, afirmó el líder sindical durante una conferencia de prensa llevada a cabo hoy en la plazoleta del Centro Médico, en Río Piedras.

José M. Rodríguez Canales indicó, por su parte, que en la sala de emergencia del Hospital de Traumas -el único en el país- es limitado, lo que un retraso en la atención al paciente. “No haber personal de enfermería, no haber terapista, no haber ese equipo multidisciplinario importante, retrasa el tratamiento del paciente. Y, ¿qué pasa? El paciente que llega a nuestra sala de emergencia va a estar de 12 a 24 horas sin recibir tratamiento”, expresó.

Dijo que en los pasados meses su vida familiar y la de sus compañeros ha sido prácticamente cero por la intensidad del trabajo que enfrentan. A esto se suma que hay muchos trabajadores cuya pareja también labora en el Centro Médico. "

Otro factor que ha agravado el ambiente laboral ha sido la renuncia de compañeros. Solo en el área de Traumas renunciaron 14 trabajadores, señaló Quiñones. “Aquí hay contratos que llueven en el área de conservación, pero para mis compañeros todo es a cuentagotas y migajas y no se puede y tengo una Junta de Control Fiscal...tiene que aparecer el dinero para los profesionales de la salud”, afirmó la trabajadora. “La responsabilidad es total del gobierno de Puerto Rico”, agregó Guzmán López.

“Ha habido una cantidad histórica de renuncias, aquí en Centro Médico, ya sea por la carga de trabajo o por las relaciones interpersonales con la supervisión, la dirección, los gerentes de las áreas que se creen que estos trabajadores son máquinas”, expresó el líder sindical.

Insistió en que el primer paso para que se pueda contratar el personal que se necesita tiene que ser el declarar como servicio esencial el área de la salud, pero puntualizó que también hay que revisar las escalas salariales de todos los trabajadores o, de lo contrario, “continuaremos siendo poco atractivos para los trabajadores de la salud”.

“Los compañeros, de igual manera, están extremadamente agotados, física y emocionalmente. La carga de trabajo que tienen los trabajadores de la salud es increíble. Hace casi dos años que trabajan incansablemente y sus cuerpos ya están dando señas del agotamiento físico y emocional. Esto es peligroso y es un asunto de salud y seguridad que tiene que atenderse con premura”, subrayó Guzmán López.