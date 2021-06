La matrícula de estudiantes aumentó poco a poco en la medida que avanzaban los primeros días de las clases de verano del Departamento de Educación, pero se mantenía lejos de la meta de 45,000 alumnos que se fijó inicialmente, ante el rezago acumulado por la educación a distancia y los terremotos del 2020.

Sin embargo, los 35,000 estudiantes que estaban tomando clases ayer representa una cantidad mayor a la que normalmente maneja la agencia para estos meses y responde a la inusual situación provocada principalmente por la pandemia del COVID-19.

“En estos primeros días teníamos 35,000 estudiantes y ha ido aumentando. Regiones como Bayamón y Caguas han seguido recibiendo muchos estudiantes... Yo creo que la meta se ha cumplido en términos de la cantidad de estudiantes que están llegando”, sostuvo el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“La matrícula está por debajo a lo que se esperaba. Se creía que iban a llegar 45,000. Pero no está mal porque querían atender a más estudiantes este año. Antes había estudiantes que querían subir la nota se iban a escuelas privadas porque Educación no los atendía. Este verano el departamento volvió a atender a todos los estudiantes que quisieran”, dijo, por su parte, Emilio Nieves, líder del gremio de maestros Únete.

Ramos Parés indicó que su percepción durante una serie de visitas a escuelas de distintas regiones es que los maestros están entusiasmados por regresar a los salones de clases. Resaltó que el 98% del personal ha estado asistiendo a los planteles.

“Los estudiantes han tenido motivación grande y es poder conectarse con sus compañeros de escuelas, con sus amigos. Todos lo mencionan, desde kínder hasta los grados superiores. La mayor alegría en estos primeros dos días de clase ha sido eso”, afirmó el funcionario.

El secretario resaltó que, más allá de atender a los estudiantes que fracasaron alguna clase, están exhortando que los alumnos que entiendan que tienen algún tipo de rezago se matriculen, aun cuando haya pasado la clase.

“La realidad es que el verano no es solo para atender el tema de las notas sino para atender el rezago. Estamos viendo mucho de eso. Es de acercarse al maestro para atender las lagunas que tienen. Muchos estudiantes no van para repetir la clase porque no pasaron, sino que tienen un rezago”, dijo.

En parte, por eso la cifra de matriculados excede, por mucho, la de estudiantes que fracasaron en el año escolar que terminó en mayo (24,000).

De hecho, la matrícula de alumnos en clases de verano no incluye a muchos de los 13,000 alumnos que reprobaron todas sus clases. Esos, dijo Ramos Parés, serán atendidos a partir de agosto mayormente, repitiendo el grado.

En total, el departamento tiene 220 planteles abiertos durante el verano. Se supone que ningún salón tenga más de 15 estudiantes. Ramos Parés indicó que hay educadores suficientes para atender a los alumnos que lleguen a los salones. Sostuvo que un total de 22,000 maestros completaron su solicitud para dar clases de verano, los cuales serán activados según sea necesario por el volumen de estudiantes.

El funcionario indicó que como parte de los trabajos veraniegos estarán examinando las familias con alumnos que el DE estima que tienen rezago, pero que no están acudiendo a los planteles que permanecen abiertos para subsanarlos. Reconoció que, aunque los cursos de verano son voluntarios, es protocolo de la agencia investigar esos casos, ver las razones para que los alumnos se queden en sus casas y, si se detecta algún asunto irregular, referir el caso al Departamento de la Familia.

Nieves explicó, entretanto, que, aún con la extensión de los cursos de verano, que ahora durarán mes y medio, el rezago de los alumnos puede ser tan intenso que no se subsanen las deficiencias del todo.

Dijo que para atender el asunto en agosto los grupos deben ser pequeños de modo que los maestros puedan ofrecer atención más personalizada y dirigida, específicamente, a atender los rezagos que se identifiquen en los alumnos. “Si meten de nuevo a 30 estudiantes en un salón, no van a lograr mucho”, dijo Nieves.