El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó este miércoles que el gobernador Pedro Pierluisi podría renominar al secretario interino de Educación, Eliezer Ramós Parés, para ocupar esa posición en propiedad como una movida legal en caso de que no haya un nuevo nombramiento para dicha posición.

El nombramiento de Ramos Parés como secretario interino vence el próximo 30 de junio a la medianoche.

Dalmau Santiago se ampara en la jurisprudencia del caso de Carlos López Nieves vs. Miguel Hernández Agosto, que establece que los interinatos en la dirección de agencias vencen al finalizar la sesión.

“El nombramiento del secretario interino Eliezer Ramos vence el 30 de junio a las 12:00 a.m. El gobernador tiene que enviar una petición de nombramiento en interinato nuevamente o esperar al 1 de julio y nombre uno en propiedad en receso”, explicó el presidente senatorial.

“Si va a nombrar al mismo o si no lo va a nombrar, es una discreción del gobernador. Si lo nombra interino en receso o en propiedad, en receso, es prerrogativa del gobernador”, abundó.

De otra parte, el líder legislativo indicó que tan pronto como este próximo viernes discutirá en el caucus popular el futuro de una serie de nominados por Pierluisi a diversas posiciones gubernamentales. Por ejemplo, se refirió al caso de Manuel Cidre como secretario de Desarrollo Económico y Comercio; William Rodríguez, como secretario de la Vivienda; José Colón Grau, como Comisionado de Emergencias Médicas, Zahira Maldonado, como directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y Enrique Volckers, como jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS).

Dalmau Santiago no se refirió a ningún secretario por nombre, pero conocido que estas figuras siguen pendientes de ser confirmados o rechazados.

El presidente del Senado indicó que “podría” haber reunión ejecutiva este viernes de la Comisión de Nombramientos para atender una serie de informes de nominados, pero no precisó quienes. Esa lista saldría de un caucus popular.

La semana pasada los nombramientos de Cidre y Arkel Sánchez Torres, como comisionado del Negociado de Transporte, no fueron atendidos, aunque tenían informes positivos.

Dalmau Santiago afirmó que, por lo pronto, su prioridad sigue siendo evaluar el presupuesto.

Al tiempo, indicó que, de los nombramientos pendientes, no se ha comunicado con La Fortaleza para notificar si algún candidato tiene o no los votos.

“Hay diferentes circunstancias. He querido siempre proteger al nominado. Este Senado no es de hacerle daño a una persona, podemos estar en contra de una designación, pero no es caerle encima porque creo que es injusto. Si me debe documentos, no se va a procesar, pero no voy a denunciar que me debe documentos hasta que se corrija y si no se corrige, no se atiende”, manifestó Dalmau Santiago.

“Hay otro escenario y es una persona que le pedimos las últimas cinco planillas, pero trajo tres, pues me tiene que traer las otros dos, pero es un asunto privado y no lo voy a denunciar”, añadió.

Adelantó que próximamente se discutirán los nombramientos cuyos funcionarios tienen pobre desempeño. “Ahí no van a tener los votos. Esos casos están por discutirse”, acotó.

En cuanto a nombramientos judiciales y de fiscales, sostuvo que están adelantados, porque la mayoría son renominaciones, lo que significa que hay informes sobre su desempeño.