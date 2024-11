“No voy a atender eso como un evento público”: Pedro Pierluisi reafirma que se casa este año en una boda “íntima”

“Todavía, todavía (no hay fecha), pero sí por ahí viene, pero va a ser realmente una boda íntima, de familia inmediata y amistades íntimas, o sea, que no va a ser un gran evento. Sí, pero no va a ser así un gran evento ni nada, va a ser muy privado, muy íntimo. Es realmente algo personal, mío y de Fabiola. No voy a atender eso como un evento público, no será así”, sostuvo el primer ejecutivo, en un aparte con la prensa, luego de anunciar el inicio de un proyecto de mejoras en la planta de filtración Negros, en este municipio.