Cuando Hian Salvá Figueroa tenía apenas 9 años, su mamá, Sheila Marleen Figueroa Suárez, fue sentenciada a 41 años de cárcel por el secuestro de una expareja. No habrá, tal vez, mucha gente a la que se le ocurra que una madre presa, y por un delito de tal gravedad, pueda ser ejemplo de algo positivo para un niño que apenas empieza a formar carácter, mucho menos en el área académica.

La vida, sin embargo, no responde a libreto alguno. Menos de 10 años después del encarcelamiento, Hian y sus dos hermanas mayores, Sheismarie Salvá Figueroa y Yeizka Nevárez Figueroa, celebraban el martes la graduación de su madre de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y, al mismo tiempo, sus propios logros académicos, los cuales consideran que fueron inspirados por su progenitora.

Hian comienza, en agosto, su bachillerato en arquitectura en la UPR de Río Piedras; Sheismarie estudió educación en la misma universidad y Yeiska hizo dos bachilleratos –uno en biología y otro en microbiología– en el campus de Humacao y se va a Estados Unidos a completar un doctorado en farmacia.

La madre, mientras tanto, se gradúa como parte de la segunda clase del Programa de Bachillerato de la Facultad de Estudios Generales para personas confinadas de la UPR en Río Piedras, que el martes celebró su día de logros.

“El poder encaminarlos a ellos, realmente, me lo permitió la universidad. Esta educación que se da tras las rejas es lo que da el conocimiento a uno para, detrás de esos barrotes y con tanta dificultad, enseñarlos a ellos a tomar el buen camino”, dijo Sheila, quien hoy tiene 40 años.

En Puerto Rico, las cárceles se entienden, por lo general, como almacenes de personas, lugares donde la sociedad fundamentalmente toma venganza por algo ilegal que alguien haya hecho.

Aunque la Constitución dispone que uno de los propósitos del encarcelamiento es la rehabilitación “social y moral” y “dentro de los recursos disponibles”, son muy pocas las actividades dirigidas a ese fin.

No obstante, años de activismo del sacerdote e historiador Fernando Picó, quien falleció en 2017, desembocaron en la creación, en 2016, del programa. Los resultados son testimonio de la fuerza liberadora de la educación.

El año pasado, se graduó la primera clase: ocho hombres y cuatro mujeres, incluyendo una, Ilka Cruz Rosario, que recibió en diciembre un indulto total del gobernador Pedro Pierluisi y estudia ahora una maestría en trabajo social. Este año, le toca a dos mujeres y dos hombres. Tres mujeres están en turno para el próximo año.

Desde 2018, el programa no está aceptando nuevas admisiones por dificultades administrativas en la UPR. Hay voluntad de la institución académica y de la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, de establecer un programa de maestría, pero no se ha concretado. “Al preso, no se le venden sueños. Y a la secretaria (Escobar Pabón), cada vez que la veo, se lo recuerdo: usted me vendió la maestría”, dijo el martes Raúl Reyes Chalas, uno de los que se graduó el año pasado.

La otra graduanda de 2023, además de Sheila, quien hizo su tesina con el tema “la educación superior como espacio liberador”, es Yarelys Rossy Pérez, de 31 años, quien lleva ocho años cumpliendo una sentencia de 38 años y escribió sobre la salud mental de las mujeres confinadas.

Los graduandos son Héctor Andújar Aquino, de 37 años, quien ha cumplido nueve años de una sentencia de 26, y Gadiel Falcón Rodríguez, de 45 años, quien ha cumplido 10 años de una sentencia de 199. Entre ambos, escribieron una tesina acerca de la ecoagricultura como posible estrategia de rehabilitación para confinados.

Reclamo de clemencia

Toda la ceremonia estuvo matizada por el anhelo de los graduandos, y de quienes los apoyan, para que se les reduzcan las sentencias como recompensa por la hazaña de haber completado un bachillerato de 126 créditos en circunstancias que incluyeron, además de las dificultades ya inherentes al encarcelamiento, los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de 2020, la pandemia de COVID-19 y, sobre todo eso, los severos recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal a la UPR.

“Creemos en el derecho a la redención y en la posibilidad de hacer el bien a pesar del pasado”, dijo la profesora Edna Benítez Laborde, coordinadora del programa, quien reclamó al gobernador que conmute al mínimo las sentencias de los graduandos, de manera que cualifiquen para ser evaluados por la Junta de Libertad Bajo Palabra. “Se gradúan a pesar del más antinatural de los fenómenos, que es la cárcel”, agregó Benítez Laborde.

“¿Cuánto tiempo más debe pasar para que se nos dé una nueva oportunidad? ¿Acaso toda una vida de encarcelamiento no es suficiente?”, dijo Omayra Torres Sánchez, una de las graduadas del año pasado, quien ha cumplido 15 años de una sentencia de 130.

Tres de los cuatro graduandos de este año –Sheila, Rossy Pérez y Andújar Aquino– cualifican, en los próximos meses, para libertad bajo palabra. Sheila dice: “La palabra ‘rehabilitación’ significa devolver algo a su antiguo estado. Nosotros no volvimos a nuestro antiguo estado porque nosotros ya no somos los mismos que delinquimos. Nosotros nos reconstruimos”.

Sheila tiene cita ante la Junta de Libertad Bajo Palabra más adelante este mes. “Si Dios quiere, voy a hacer mi maestría en la calle”, sostuvo.

A Hian, un jovencito alerta, de sonrisa fácil y ojos fulgurantes de entusiasmo, se le iluminó el rostro al escuchar eso. “Vamos a estar en el mismo recinto”, exclamó, para luego abrazarla y colmarla de besos.