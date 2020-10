La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó hoy que convirtió en ley una medida que enmienda el Código de Seguros de Salud y la Ley de Farmacia para impedir que las aseguradoras médicas alteren lo dispuesto por los médicos como tratamiento farmacológico.

Del mismo modo, la nueva ley exige “una orientación completa” a aquellos asegurados cuyos medicamentos fueron denegados.

“No queremos que nuestros pacientes sufran por no recibir sus medicamentos a tiempo debido a trabas en el proceso de reclamación establecido por la aseguradora. De esta manera, garantizamos que los pacientes reciban el tratamiento oportunamente y con el medicamento indicado por su médico”, señaló Vázquez Garced en una comunicación escrita.

En el comunicado se argumentó que en ocasiones las aseguradoras deniegan los tratamientos a los pacientes hasta que el beneficiario complete un proceso de excepción en el expendio de medicamentos. Esto retrasa el tratamiento del paciente, lo que en ocasiones provoca que se exacerbe y empeore su enfermedad o condición, hasta poder perder la vida, alegó la gobernadora.

No se precisó si esta medida impacta las finanzas del gobierno, en especial el Plan de Salud del Gobierno, conocido actualmente como el programa Vital. De ordinario, la Junta de Supervisión Fiscal requiere una certificación a los efectos de que las medidas aprobadas no se desvíen de la planificación financiera contenida en el plan fiscal vigente.

La gobernadora, no obstante, informó que esta semana se reunió con la Junta buscando que se autorice proveer cubierta médica a 200,000 personas que en la actualidad no tiene. No precisó de dónde saldría el dinero.