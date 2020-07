La nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que revierte procesos de reapertura para contener el repunte de contagios de COVID-19, también suspendió todos los servicios del transporte colectivo como el Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

El director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), que maneja el Tren Urbano, y presidente y gerente general de la AMA, Josué Menéndez, expresó que le tomó por sorpresa la determinación puesto que no habían reportado casos sospechosos de COVID-19 desde que retomaron sus operaciones el pasado 6 de julio.

“Sí, básicamente el transporte colectivo se detuvo según la misma orden. Eso llegó anoche. Todavía no he hablado ni siquiera con el secretario ni con nadie. Pero bueno, si la gobernadora y el task force determinaron eso, pues nosotros seguiremos la instrucción, porque no queremos ningún contagio”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

En el mensaje que ofreció ayer la gobernadora no anunció que se suspendería el servicio de transporte colectivo como parte de las nuevas restricciones contra el COVID-19. Sin embargo, la determinación está contenida en la orden ejecutiva, pero sin muchos detalles.

“Solo continuará funcionando el programa ‘Llame y Viaje’ bajo el Departamento de Transportación y Obras Públicas del gobierno de Puerto Rico. Se suspenderán los servicios de transportación colectiva durante la vigencia de esta orden ejecutiva”, reza el documento.

Orden ejecutiva 2020-054

La nueva orden ejecutiva entró en vigor hoy y estará vigente hasta el próximo 31 de julio, anunció Vázquez Garced.

Menéndez sostuvo que no le parece que vayan a reportar un fuerte impacto para la ciudadanía debido a que el patrocinio al transporte colectivo era bajo. No obstante, reconoció que iba en aumento y se anticipaba una mayor participación según se fuera acercando el mes de agosto.

“Era de bajo patrocinio, porque estábamos en un mes bajo. Estábamos recibiendo menos de 6,000 personas diarias en el caso de la AMA y en el caso del tren no tengo los datos pero fue mucho menos de 2,000 personas diarias. Aunque sí fue aumentando poco a poco. Lo que pasa es que como las escuelas y universidades están cerradas no hay mucho patrocinio al momento”, apuntó el funcionario.

Indicó que la determinación dejará sin trabajo a los conductores de autobuses, pero el resto de las operaciones de la AMA y ATI continuarán.

“Los sistemas para los efectos se van a detener, pero nosotros seguimos trabajando en lo que es la infraestructura, al menos esa es mi interpretación, tengo que hablar con el secretario. Quizá podemos usar este tiempo para corregir detalles de infraestructura que no hubiéramos podido hacer en funciones”, acotó Menéndez.

Añadió que entiende que estarán sin brindar servicio hasta el 31 de julio, pero aseguró, a su vez, que estarían listos para comenzar antes si se determina lo contrario.