Camuy - Al son de una canción infantil, la maestra Lilliam Almodóvar puso este miércoles a bailar a los 22 estudiantes de su salón de kindergarten. Con mechones de colores en su cabello y botones brillantes en su ropa, dio la bienvenida tanto a los niños que bailaban con ella como a los que, con recelo, se quedaron en la parte atrás del salón o, incluso, se subieron a las mesas cuando un grupo de visitantes irrumpió en la clase.

“Eres preciosa, bella, hermosísima”, le dijo uno de los menores a la maestra, a quien acababa de conocer.

El primer día de clases en la escuela Amalia López de Ávila, de Camuy, transcurrió hoy con relativa normalidad. La pintura en el exterior de la escuela es nueva y los salones no se pintaron, pero están en buenas condiciones porque los docentes se habían ya encargado de esa tarea, relató la educadora.

Afuera, las áreas verdes estaban arregladas, lo cual es usual en el plantel, apuntó, por su parte, el maestro de Educación Física, Enrique Correa. Mientras, el comedor escolar tenía sus suministros al día y estaba listo para proveer alimentos a los alumnos, señaló el encargado Joseph Harrison.

“Nosotros, los maestros, trabajamos duro y el trabajo que hacemos se tiene que reconocer”, comentó Almodóvar. “Esta es una escuela de excelencia. Como todo, siempre tiene sus cosas, pero esto es una vocación, lo hacemos con amor y entrega”, añadió.

El salón de Almodóvar fue uno de los primeros que visitó el gobernador Pedro Pierluisi, junto a la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, quienes presenciaron el inicio de clases del nuevo año escolar en el sistema público, en horas de la mañana, en dos escuelas elementales de Camuy.

Raíces Vega indicó que, hasta poco antes del mediodía, no había recibido informes de escuelas que no hayan podido abrir o atender estudiantes debido a situaciones de última hora.

“Lo más que he recibido son cosas positivas. Y las (negativas) que hemos recibido, una escuela, pero era que el sector no tenía luz. Ahora no lo recuerdo, pero pregunté si era la escuela y no, era que el sector no tiene luz. Pues ahí hicimos un plan de contingencia para que me salieran antes, porque no había luz en el sector, pero vamos a dar el servicio de comedores con alimentos fríos”, informó.

La secretaria designada y el gobernador estimaron que la asistencia de estudiantes a las 856 escuelas públicas rondaría el 70% de los 245,000 alumnos que se proyecta llegarán a las aulas. Aunque es una baja asistencia, señalaron que es lo usual para un primer día de clases. En cuanto a vacantes de maestros, Raíces Vega precisó que anoche quedaban 120, y aseguró que el número “va a bajar”.

Además, solo seis escuelas, en Guánica, Toa Baja y Ponce, iniciaron el semestre en horario alterno (“interlocking”) y compartiendo estructuras debido a los trabajos de reparaciones y reconstrucción que se realizan.

No obstante, la secretaria designada adelantó que la cifra podría cambiar a medida que se impacten más planteles con trabajos de infraestructura. Por ejemplo, precisó que ayer, martes, se le informó que cuatro contratistas están listos para comenzar trabajos en las escuelas que tienen asignadas.

“Yo lo hablo con la comunidad escolar, y si la comunidad escolar me dice ‘sí, queremos irnos a un interlocking’, puede cambiar (el número)”, apuntó Raíces Vega.

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, aseguró que siete escuelas de su municipio fueron pintadas y solo quedan dos vacantes de maestros en los 10 planteles del pueblo. (Vanessa Serra Díaz)

En tanto, Pierluisi reconoció que hay escuelas que no tienen las mejores condiciones de planta física en este regreso a clases, pero hizo hincapié en la existencia de un plan de trabajo para atender la infraestructura escolar, con fondos federales, hasta 2026.

“Vemos a los estudiantes bien contentos de regresar a sus salones de clases, vemos a las maestras y los empleados de comedores escolares con muy buena actitud, y me siento agradecido”, expresó el mandatario.

Añadió que “mi impresión, y esto viene también de mis conversaciones con la secretaria, el equipo de infraestructura de Educación y también de la Autoridad de Edificios Públicos, es que la inmensa mayoría de las escuelas están listas hoy para el reinicio escolar. Algunas, puede haber una que otra excepción, pero, tan pronto tengamos conocimiento de eso, se atiende cualquier situación en cualquier escuela que, por excepción, no esté lista para el reinicio escolar”.

A su vez, rechazó expresiones del presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, quien ha señalado que el 70% de las escuelas públicas no están aptas para recibir maestros y estudiantes.

“Está totalmente fuera de proporción y es, hasta cierto punto, una falta de respeto. Es una falta de respeto al equipo del Departamento de Educación, es una falta de respeto a la secretaria de Educación, al equipo de Infraestructura del Departamento de Educación y a este servidor también. Hay que actuar con respeto y razonabilidad”, manifestó.

Para contrarrestar las expresiones del líder magisterial, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, sostuvo que, de las 10 escuelas en el municipio, siete fueron pintadas previo al inicio del semestre; en una, la tarea se había hecho previamente y está en buenas condiciones; mientras que, en las dos últimas, en una se están realizando los trabajos y en la otra se comenzarán próximamente. Asimismo, aseguró que solo hay dos plazas vacantes de maestros en todo el municipio, de una plantilla de 325 docentes.

“Si fuéramos a hablar de un 30% (de escuelas listas), Camuy tendría que ser proporcional a eso y eso no se ve aquí”, expresó el alcalde.