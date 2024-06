Nuevo estudio revela alto riesgo de lesión cerebral en adultos mayores

El estudio, titulado “Incidence of Traumatic Brain Injury in a Longitudinal Cohort of Older Adults” y publicado en el “Journal of the American Medical Association” (JAMA), utilizó datos de personas de 65 años o más desde agosto de 2000 hasta diciembre de 2018. Los investigadores obtuvieron los datos de las reclamaciones médicas al Medicare y del Estudio de Salud y Retiro (HRS, en inglés), una encuesta bienal que se hace a 20,000 personas de 50 años o más.