La Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud (DS) intervino con 13 negocios durante este fin de semana, por violaciones a las medidas contra el COVID-19 establecidas mediante orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi.

Durante el fin de semana los agentes de Salud intervinieron en los pueblos Juana Díaz, Caguas, Cayey y el área de San Juan. En Juana Díaz se intervino en los negocios, All Star Bar and Grill; Salpica Bar and Grill; La Mexicana; Agridulce Bar and Grill; El Cañón, Barra Reyes y el Restaurante La Piña. También, se intervino con una cabalgata y dos vehículos por violación al toque de queda.

En San Juan, se intervino en los negocios Tía María, Michael Pizza y Potatoes King ya que no cumplían con el protocolo COVID-19, mientras el último también fue referido a la Unidad de Salud Ambiental. Además, inspectores del Departamento de Hacienda intervinieron con el negocio Serie 56 bar and Licor, por no contar con permisos de uso como barra.

En Caguas, se intervino con Once Corp. ubicado en una estación de gasolina, por la venta de bebidas alcohólicas durante el toque de queda y no velar el distanciamiento físico fuera del establecimiento. Mientras, en Cayey se encontró que Mega Gas Station operaba como tienda de conveniencia sin permiso ni licencia sanitaria.

También durante el fin de semana, dos jóvenes fueron intervenidos por conducir vehículos todoterreno “four track” en una vía pública durante el toque de queda y otros tres jóvenes que conducían motoras sin cascos durante el toque de queda.

“Necesitamos la cooperación de todos, tanto de los comercios como de quienes los visitan. La responsabilidad es compartida. Vamos a mantener nuestra postura de fiscalización y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para lograr proteger la salud. La vida y la seguridad de todos es lo más importante para nosotros”, sostuvo Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigaciones, al hacer un llamado a actuar en ley y orden. “Estamos en la calle y vamos a continuar trabajando por la salud durante esta pandemia. Aquellos que insisten en desafiar las disposiciones ejecutivas poniendo en riesgo sus vidas y las de otros, les exhortamos a que desistan de hacerlo”, subrayó.

Al momento, la Oficina de Investigaciones de Salud ha cerrado y multado más de 293 comercios desde julio de 2020. Mientras que ha realizado 168 orientaciones relacionadas al cumplimiento con los protocolos de salud y seguridad establecidos mediante orden ejecutiva y 282 orientaciones epidemiológicas. Actualmente, está activa la Orden Ejecutiva 27 (OE-2021-027), con vigencia hasta el 9 de mayo.

“Seguimos haciendo valer la Orden Ejecutiva por toda la isla y orientando a los comerciantes para que cumplan con lo establecido. Necesitamos la cooperación de todos para lograr volver a la normalidad. A los dueños de negocios y consumidores, nuestro llamado es a respetar los protocolos de salud y cuidar sus vidas y las de sus familiares”, expresó el secretario designado de Salud, Carlos Mellado López.

Para colaborar con los esfuerzos de Salud todo aquel que conozca un lugar que opera en incumplimiento de la Orden Ejecutiva pueden enviar una confidencia través del correo electrónico [email protected].