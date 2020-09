Buscar atención médica en cuánto notó que algo no andaba bien probablemente le salvó la vida a Omar Negrón Judice, exasesor de Asuntos Municipales de La Fortaleza bajo el mandato de Luis Fortuño y una de las figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ha sido diagnosticado con COVID-19.

Negrón Judice pasó 10 días hospitalizado, cinco de ellos en una unidad de cuidados intensivo. Fue dado de alta anoche. Su salud llegó a estar tan comprometida que estuvo a punto de ser intubado y colocado en un respirador artificial, narró en entrevista con este diario.

“Los médicos, ellos trataron de no decirme la gravedad del asunto. Me he ido enterando luego, pero ciertamente las historias que escuché en el hospital, las historias que me hacían las enfermeras, los mismos médicos, de otros pacientes uno se da cuenta que fui muy afortunado porque sé de personas que llegaron con un cuadro muy similar al mío y fallecieron”, expresó Negrón Judice, de 40 años.

PUBLICIDAD

El ex secretario general del PNP relató que comenzó a presentar síntomas asociados al COVID-19 -particularmente fiebre y tos seca- el 14 de agosto. Al otro día, sábado, se realizó una prueba de sangre para detectar anticuerpos del coronavirus -que salió negativa- y le tomaron la muestra para una prueba diagnóstica, que se conoce como la prueba molecular.

“Desde que empecé a sentir el primer síntoma de fiebre, me encerré en un cuarto de la casa. Me excusé de la campaña (del ahora candidato a la gobernación, Pedro) Pierluisi, en la que estaba colaborando, y pasé esa primaria parte dos, la del 16 de agosto, encerrado en mi casa. No estuve en contacto con nadie”, indicó.

Recibió el resultado positivo en la prueba molecular el martes, 18 de agosto.

Cerca de una docena de funcionarios electos y colaboradores del PNP han arrojado resultados positivos al COVID-19, varios de los cuales estuvieron juntos el 16 de agosto en eventos para celebrar la victoria de Pierluisi. Hoy se dio a conocer que el senador Luis Burdiel sería trasladado a una unidad de cuidados intensivos para tratamiento.

Aunque inicialmente Negrón Judice solo presentaba síntomas leves, la fiebre siguió aumentando y la fatiga empeoró. Tres días después, ante presiones de su esposa y su hermano, que es médico, acudió a un hospital para realizarse una placa de pecho. Allí le informaron que, además, tenía micoplasma y ya había desarrollado pulmonía, por lo cual fue hospitalizado de inmediato.

“Hacerme la placa de pecho fue la mejor decisión”, señaló. “Aunque me sentía bien ese día, 24 horas después el panorama fue distinto. Fue suerte, dentro de todo, que lo que ocurrió fue estando ya en el hospital. Me levanté la madrugada del domingo que no podía moverme, no podía respirar, sentía que se me iba el mundo. Tuvieron que venir los enfermeros, me dieron medicamentos por vena que ayudaron a mis pulmones”, expresó. Ese día, su hermano Harry anunció en redes sociales que había sido trasladado a cuidados intensivos.

PUBLICIDAD

En la Unidad de Cuidados Intensivos, el neumólogo le informó que había recomendado colocarlo en respirador artificial, pero primero se le administraría oxígeno sin intubarlo. Recibió tratamiento mediante transfusión de plasma convaleciente y el medicamento Remdesivir, narró. En unos días, hicieron efecto.

“Los médicos me lo dicen, que bueno que llegué (al hospital) ese viernes, porque si hubiese llegado sábado, o domingo, hubiese sido distinto. La clave de esto es la prontitud con que se atiende. Ya en el primer indicio de fatiga uno tiene que atenderse. Si lo dejas para varias horas después, el cambio es dramático. Esto no avisa, de estar bien pasas a estar mal en horas”, sentenció.

Los dos hijos de Negrón Judice, de 6 y 10 años, también se contagiaron con COVID-19, según las pruebas moleculares que se hicieron hace más de dos semanas, pero ninguno desarrolló síntomas. La esposa de Negrón Judice, a pesar de cuidarlos a los tres, ha dado negativo en dos pruebas moleculares, narró.

De regreso a su hogar, Negrón Judice señaló que se mantendrá aislado varias semanas más por recomendación médica, pues su sistema inmunológico está ahora debilitado. Aún se fatiga cuando sube las escaleras de la casa, pero espera recuperar sus fuerzas poco a poco. Se ha reincorporado a su trabajo desde la casa, y evalúa cómo se reintegrará a la campaña política.

En cuanto pueda, irá a donar plasma.

“Yo siempre me protegía, usaba mi mascarilla, etcétera… Siempre me protegía, pero de la misma manera pensaba que si me tocaba, que el factor de riesgo mío era bajito y que iba a salir de eso sin ningún problema y ya ves lo equivocado que estaba. Esto es algo muy serio, es algo que no discrimina en lo absoluto. No tiene nada que ver con las condiciones de salud que puedan haber tenido, no tiene nada que ver, esto es algo que a la mayoría de las personas lo que van a sentir es como un catarro, pero a ese porcentaje menor que sí tendrá una complicación, la posibilidad de salir vivo no son muy altas. Hay que cuidarse”, sostuvo.