A mayor flexibilidad de las restricciones del gobierno para tratar de controlar los contagios de COVID-19, más responsabilidad tiene la ciudadanía de evitar las infecciones. Así opinan varios salubristas que, aunque coinciden en que la transmisión del virus ha bajado, anticipan un pico después de Semana Santa, que este año corre del 28 de marzo al 4 de abril.

“Nadie obliga a nadie a ir a un restaurante, a un centro comercial... Si vas a un lugar y no cumplen (con las medidas de prevención) deberías ser responsable y no exponerte. La Policía hace maravillas, pero no tiene los recursos, los policías son limitados”, dijo el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico.

El pediatra, quien deploró la falta de cumplimiento de los protocolos para prevenir contagios fuera del área metropolitana, sugirió que se permita la reapertura de supermercados y farmacias que abren 24 horas ya que podrían ayudar a personas en ciertas emergencias médicas. La nueva orden ejecutiva para enfrentar la pandemia correrá hasta el 11 de abril y mantiene el toque de queda entre 12:00 y 5:00 a.m.

“Las (posibles) aglomeraciones de Semana Santa nos preocupan. Tenemos que tomar en cuenta la mala experiencia de las primarias, las elecciones y Acción de Gracias. Van a subir los contagios”, dijo. La nueva orden ejecutiva no incluye restricciones adicionales para esas fechas.

Para el doctor Miguel Colón, la baja en casos justifica los cambios anunciados por el gobernador Pedro Pierluisi en las restricciones para manejar la transmisión del virus, ampliando la ocupación de ciertos negocios, autorizando la reapertura de teatros y permitiendo visitas en centros de cuidado prolongado, cárceles e instituciones juveniles.

“Si hay un momento para abrir es ahora. Estamos en niveles extremadamente bajos de ocupación hospitalaria, especialmente de visitas a salas de emergencia y admisiones de COVID”, dijo el infectólogo.

Sin embargo, Colón coincidió con Ramos en que habrá un alza de contagios después de Semana Santa. Por ello, sugirió que se vacune a los empleados de restaurantes por el riesgo de contagio que tienen.

“Hay que vacunarlos antes de que sea muy tarde. La gente va a salir a chinchorrear. Hay que prevenir el pico que se va a ver después de Semana Santa”, sugirió.

Esta semana el gobierno amplió la vacunación a partir de mañana, para darle prioridad a personas de 50 a 59 con ciertas condiciones crónicas y mayores de 60.

La doctora Carmen Suárez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, concurrió en que la Semana Santa propicia las reuniones, por lo cual urgió a la población a no olvidar que la emergencia de la pandemia continúa.

“Se siguen velando cepas (del virus) que en otros lugares han causado problemas. Ya se ve más aceptación a la vacuna (contra el COVID-19). Por eso, a la gente que se vacune cuando les toque, que el COVID no se fue. Hay que seguir las medidas de protección”, reiteró la pediatra.

Sobre la reapertura de los centros Head Start y Early Head Start, dijo aplaudir el regreso de estos y otros estudiantes a sus salones, aunque le hizo un llamado a los padres a no enviar a sus hijos a la escuela si están enfermos.

Juanita Aponte, presidenta de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración, aplaudió el que se vuelvan a permitir visitas a facilidades de cuidado de adultos mayores. Sin embargo, advirtió que el Departamento de la Familia no ha distribuido la guía que deben usar los centros para crear sus protocolos.

“Me parece que va a ser un bálsamo para ellos y nosotros. Los va a ayudar en su salud también. Hay que celebrar, pero con mucha precaución. No podemos bajar la guardia porque pueden haber algunos (residentes) que no hayan desarrollado inmunidad y se contagien”, concluyó.