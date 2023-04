Lucía llevaba casi cuatro décadas casada. Su esposo, narró, le controlaba cada paso que daba, le limitaba sus salidas y le profería insultos y expresiones degradantes. Ante el patrón de control y violencia psicológica que cada vez era más asfixiante, a principios de año, puso un alto a la relación y salió de su casa decidida a no volver.

“Yo viví mucho tiempo en esa situación hasta que comprendí y dije: ‘No aguanto más’”, compartió la mujer, quien pidió no ser identificada con su nombre real.

Lucía estaba clara del paso que seguiría al salir de su casa. Se dirigió al tribunal e hizo una petición de orden de protección bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Ese día, recibió el apoyo de una intercesora legal, una persona que acompaña a sobrevivientes y víctimas de violencia de género en los procesos judiciales.

“Ella fue muy buena, muy formal. Me ayudó bastante, estuvo conmigo y me dijo: ‘Te voy a conseguir un sitio donde vas a estar segura. No te preocupes, vas a estar bien’”, contó Lucía, con voz calmada, en entrevista telefónica desde el albergue para víctimas y sobrevivientes de violencia de género, donde se hospeda desde que se le concedió la orden de protección a su favor.

Aunque reconoció que el proceso para solicitar la orden de protección es complejo, Lucía se sintió empoderada al tener a la intercesora apoyándola. Por consiguiente, afirmó -contundentemente- que tomó la decisión correcta al pedir este remedio civil.

A pesar de la creencia popular de que las órdenes de protección no son más que un documento, en la mayoría de los casos, su finalidad se cumple, coincidieron expertas consultadas por El Nuevo Día. Según dispuesto en la Ley 54, esta medida debe actuar como un recurso de prevención ante la posibilidad de que las agresiones persistan o se agraven.

“ Una orden de protección es el instrumento más poderoso que tiene una víctima sobre su agresor. Ese documento es siempre poderoso si esa víctima lo hace valer. ” Angela Jiménez Hernández, intercesora legal

No todas viven la misma experiencia

Para María, una profesional de la salud que no quiso ser identificada con su nombre real, la experiencia de solicitar una orden de protección no fue grata. En su caso, el proceso fue dilatado, drenante y revictimizante.

Las sobrevivientes resaltaron la necesidad de educar a todas las partes relacionadas en el proceso de solicitar una orden de protección para evitar la revictimización de la persona. (Shutterstock)

María estuvo más de una década con su exesposo, con quien vivió un patrón de violencia psicológica y económica, del que se hizo consciente años después.

Tras su divorcio, el patrón de agresión persistió, lo que la hizo buscar ayuda en un cuartel cercano a su casa, en la zona norte del país. En esa ocasión, relató, los agentes que la atendieron crearon un ambiente hostil al entrevistarla frente a otras personas presentes. Luego, le indicaron que su situación no era constitutiva de violencia de género.

Días más tarde, con la misma evidencia, fue a un cuartel en el área metropolitana. Contó que, inmediatamente, los agentes activaron un protocolo para protegerla y le dirigieron al tribunal para hacer la petición de orden de protección, que le fue concedida esa misma noche, de forma ex parte.

“Hay que educar a esos profesionales que trabajan con uno a hacer un acercamiento más humanista”, destacó sobre las diferencias que notó cuando la atendieron.

Aunque por ley, la orden de protección ex parte debe durar un máximo de 20 días, la suya se extendió por tres meses, puesto que cada intento de tener una vista judicial para determinar la vigencia de la orden de protección, la defensa del agresor presentaba una excusa diferente para retrasar el caso.

Esta estrategia de la dilación del trámite por parte de la defensa es común en los casos de órdenes de protección, apuntó Damaris Feliciano, coordinadora de servicios del Hogar Ruth. “Cuando venimos a ver, es dando tiempo, a ver si la misma víctima también se cansa y decide no seguir con el proceso”.

Luego de tener que contar y revivir las violencias en reiteradas ocasiones, el tribunal determinó que su orden de protección duraría un año, pese a los argumentos de la defensa del agresor, que decía que el término era excesivo.

“La jueza fue bien empática conmigo, incluso, me dijo unas palabras tan bonitas que me movieron la vida”, destacó sobre la última parte del trámite en el tribunal.

Confesó que retomar su vida y sanar ha sido complejo porque, como se le instruyó a cuando se le concedió, la orden de protección funciona en la medida en que la peticionaria la haga valer. Ante esto, María limitó sus salidas, tuvo que pedir un acomodo razonable en su trabajo e, incluso, perdió contacto con amistades.

Importancia del acompañamiento

Dentro del duro proceso que vivió María, reconoce el acompañamiento como la herramienta más poderosa para persistir.

“A mí, lo que me salvó en el proceso fueron la abogada y la intercesora”, aseguró contundentemente sobre el trámite para conseguir la orden.

Sobrevivientes entrevistadas por El Nuevo Día resaltaron la importancia del acompañamiento durante el trámite para solicitar una orden de protección. (Shutterstock)

Contó que su intercesora la orientó en cada etapa, gestionó recursos de apoyo y le dio el debido seguimiento, incluso luego de que le fue expedido el documento judicial.

“La intercesora fue bien clara conmigo del proceso que iba a pasar y ella misma me decía: es bien difícil porque te van a revictimizar, pero yo voy a estar aquí contigo”, señaló.

Estas profesionales son adiestradas para trabajar casos de violencia de género y están destacadas en diversos tribunales del país, aunque no son empleadas del Estado. Entre las labores que realizan está la coordinación de servicios, orientación y seguimiento de casos, entre otros.

“La mayoría pertenecemos a organizaciones sin fines de lucro que trabajan con la problemática y la causa de la violencia de género. Estas organizaciones son las que nos emplean y hacen unas alianzas para acomodarnos, como tal, dentro de los tribunales”, explicó la intercesora Jiménez Hernández, a la vez que instó a las peticionarias a procurar por una intercesora cuando recurran al tribunal.

Una de las organizaciones que cuenta con intercesoras en los tribunales de Bayamón y Arecibo es Hogar Ruth. Wanda Torres, una de las trabajadoras sociales de la organización, indicó que “esa compañía y orientación consistente tiene que darse porque, si no, sabemos que ante la falta de orientación y de enfoque, las víctimas podrían desistir por miedo, por falta de tiempo, de apoyo”.

Añadió que el enfoque de las organizaciones, a través de las intercesoras legales, se centra en preparar a la sobreviviente para compartir experiencias traumáticas que pueden tener una influencia en su toma de decisiones. “Es poder acompañarla, dirigirla y orientarla en que tome decisiones de manera informada, respetando que existe una autodeterminación”.

Con este último punto también coincide la doctora Elithet Silva Martínez, codirectora de la organización Siempre Vivas Metro, que también provee acompañamiento y orientación a víctimas, enfocándose en las comunidades universitarias y aledañas al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

“Nosotras nos aseguramos que ellas vean la gama de servicios, y, en el proceso de acompañar, sientan que sus decisiones son de ellas, les pertenecen. Su historia, es de ella. A partir de ahí, apoyamos en cualquiera que sea la decisión que tome la persona”, dijo.

Se trata de un proceso civil

La Ley 54 tiene dos componentes: uno civil, que son las órdenes de protección, y uno criminal, que codifica delitos por violencia doméstica.

Es común, contó Feliciano, que las sobrevivientes no deseen solicitar una orden de protección dado a que no quieren afectar el récord del agresor. Sin embargo, es clave recalcar que esta es una medida civil para la prevención, lo que no impacta su récord a menos que violen las disposiciones del tribunal, lo que sí constituye un delito.

No obstante, la orden de protección puede coexistir con un procesamiento criminal. Ese es el caso de María quien, aparte de obtener el remedio civil, decidió presentar una querella por Ley 54. Luego de llevar el proceso criminal, su exesposo resultó culpable y cumple una condena mediante un programa de desvío.

La intercesora Jiménez Hernández puntualizó en que la radicación de cargos debe contemplar lo que la víctima sobreviviente decida al respecto. Esto quiere decir que quienes no deseen denunciar criminalmente a un agresor, no tienen que hacerlo y eso no les hace menos merecedoras de una orden de protección.

Recursos de ayuda disponibles

Luego que se le otorgara una orden de protección a su favor, Lucía decidió buscar refugio en un albergue para víctimas de violencia doméstica, a donde fue escoltada por la Policía.

Desde allí, con voz calmada, Lucía se expresó agradecida y enfocada en su proceso de sanación, que atraviesa con el acompañamiento de su trabajadora social y mediante servicios psicológicos.

“Ha sido muy importante para mí porque, de no haber hecho esto, sabrá Dios dónde estuviera. En cuanto al albergue, es lo mejor, aquí atienden a uno con mucho cariño y respeto”, puntualizó al recomendar a otras víctimas recurrir a los recursos de apoyo que están a su disposición.

Los albergues para víctimas y sobrevivientes de violencias de género son un valioso recurso que, aparte de brindar viviendas de emergencia, transitorias y permanentes, ofrecen servicios legales, médicos, de trabajo social, psicológicos, de alimentos y de desarrollo económico, entre otros.

Además, hay otras organizaciones, como Siempre Vivas, Proyecto Matria y la Coordinadora Paz para las Mujeres, que canalizan ayudas para las sobrevivientes y víctimas, que tengan o no órdenes de protección.

María, por su parte, contó frustrada que cuando solicitó algunos de los servicios, no lograba cualificar por sus ingresos. En su caso, pudo obtener representación legal, como parte de una iniciativa municipal en San Juan.

Reconocen su importancia

Dentro de lo complejo del proceso, María y Lucía fueron enfáticas en que, ante una situación de violencia, la orden de protección es un valioso recurso.

Múltiples organizaciones en Puerto Rico ofrecen recursos de apoyo para sobrevivientes durante y después de un proceso judicial, ya sea civil o penal. Estos recursos incluyen ayuda psicológica y emocional. (Shutterstock)

Con ellas coincidieron todas las expertas consultadas, dado a que, en su mayoría, las órdenes de protección suelen cumplir su propósito preventivo y son respetadas por la parte agresora.

“Pienso que la orden de protección podría hacer la diferencia”, señaló la doctora Silva Martínez.

“Le diría a una mujer que se encuentra en este proceso, que ella se merece la paz y la seguridad que merece cualquier persona que habita este país. Nosotras merecemos respirar en calma, merecemos la oportunidad de construir otra vida”, puntualizó.