Anticipan retos de acceso a medicamentos de VIH bajo el Plan Vital a partir de septiembre

“Aun cuando el gobierno ha dicho que tiene 900 farmacias (de la red de Vital) a través de la isla para atender estos pacientes, la otra cara que el gobierno no presenta es si esas farmacias realmente están preparadas para aguantar ese empuje, porque son medicamentos sumamente costosos”, sostuvo Carlos Cabrera, director ejecutivo de la organización Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA).