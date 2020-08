La Alianza Pro-Acceso a Medicamentos (APAM), integrada por las principales organizaciones pro-pacientes, cuestionaron hoy el cambio de posición de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en torno al Proyecto del Senado 1658, que busca insertar una serie de enmiendas para garantizar el acceso a la salud de miles de pacientes en Puerto Rico.

“Hace un mes, la ASES favoreció la medida, promulgada por la gobernadora Wanda Vázquez. Sin embargo, ahora de repente, cambió su postura y pone reparos en la aprobación final de la propuesta legislativa. Entendemos que la agencia ha perdido su norte y ha puesto en un segundo plano al paciente. Esta es una medida con la cual la gobernadora se había comprometido públicamente”, expuso María Cristy, portavoz de la Alianza.

Según Cristy, entre las enmiendas se encuentra una disposición que ordena a las aseguradoras a evaluar y determinar la aprobación de un medicamento en un tiempo máximo de 48 horas. Durante este periodo, la aseguradora debe cubrir el despacho de la receta inicial.

“El aspecto de receta inicial debe ser mantenido en la medida puesto que una gran cantidad de medicamentos, como la insulina, antibióticos líquidos, medicamentos inmunosupresores, medicamentos para condiciones crónicas, entre otros, no pueden ser despachados de forma parcial ya que una vez abiertos su contenido queda comprometido. Hay medicamentos, que, por orden federal, no pueden ser segregados. La medida también inserta un mandato a los aseguradores para que la aportación o descuentos que los manufactureros ofrecen en los medicamentos vaya los pacientes en beneficio exclusivo de estos y no sea utilizado por las aseguradoras o PBMs en su beneficio”, explicó.

El proyecto de la autoría de Thomas Rivera Schatz fue aprobado con enmiendas en la Legislatura y pasó a La Fortaleza para firma de la gobernadora Vázquez Garced.

En el informe positivo de la Comisión de Salud del Senado se establece que “ASES declaró que la enmienda donde se obliga a las aseguradoras a proveer una cubierta temporera mientras se atiende una solicitud de excepción médica, es de beneficio a los asegurados en la medida que no se detiene el tratamiento por un trámite procesal. Además, opinan que es otra forma de eliminar obstáculos procesales que se interpongan con los servicios y tratamiento que reciben las personas”.

El grupo de organizaciones puntualizó que la petición de ASES, mediante misiva cursada a La Fortaleza, de que la medida sea devuelta a la Legislatura, es una estrategia de las aseguradoras para insertar al proyecto legislativo enmiendas que laceren su funcionalidad.

“Es una postura poco responsable que la agencia levanta de forma automática, haciéndose eco de los planteamientos infundados de las aseguradoras. Por el contrario, la agencia pierde de perspectiva el impacto económico que tiene para las arcas del gobierno el tener miles de pacientes descompensados, sin acceso adecuado a sus medicamentos, generando condiciones más severas, lo que se convierte en un mayor costo para el sistema de salud. Esa es la realidad que viven los pacientes en la isla y ese es el verdadero impacto que debe preocupar a ASES, y que no se está considerando”, sostuvo, por su parte, Alex Ramírez, de la Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia y también portavoz de la Alianza.

La Alianza pidió a la gobernadora que firme la medida. “Confiamos que el compromiso que públicamente la Gobernadora hizo con los pacientes se concrete. Al final del camino, ella deja una silla, pero el peso de su palabra quedará ahí para la historia”, puntualizó Cristy.

La Alianza Pro-acceso a Medicamentos está integrada por la Sociedad Americana contra el Cáncer, Asociación de Alzheimer, Asociación de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, APNI (Apoyo a Padres de Niños con Impedimento), Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Consejo Renal de Puerto Rico, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, entre otras.