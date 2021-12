El abogado Oscar Santamaría Torres expresó esta tarde que se arrepiente y reconoce su culpa, así como la “vergüenza pública”, por los actos de corrupción que cometió en un esquema en el que también está implicado el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado Montalvo.

A través de declaraciones escritas, Santamaría Torres, quien militaba y era donante de varias figuras en el Partido Nuevo Progresista, pidió perdón por sus acciones y afirmó que renunció a todos sus bienes, así como a su licencia para fungir como abogado.

“Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública”, aseveró Santamaría Torres en un correo electrónico que envió a los medios y que El Nuevo Día confirmó que son del licenciado.

Sus expresiones se dieron luego de que la Fiscalía federal en Puerto Rico divulgó los acuerdos de culpabilidad de Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos.

El esquema de fraude y corrupción, según el gobierno federal, tenía como figura principal al Delgado Montalvo, pues este acordó recibir comisiones ilegales por, al menos, $305,000, a cambio de garantizar contratos millonarios entre el municipio y las compañías Waste Collection Corp. y JR Asphalt Inc.

Santamaría Torres era el presidente de Waste Collection Corp., mientras que Rodríguez Santos ocupaba la misma posición en JR Asphalt Inc.

Por su parte, Waste Collection expresó esta tarde que “no existe ningún cargo criminal contra la empresa y que la misma ya culminó su proceso de cooperación con las autoridades federales y está trabajando en torno a su restructuración”.

“Es nuestra responsabilidad asumir con entereza lo sucedido con nuestro pasado presidente, y ser estrictos en el cumplimiento las normas éticas en el desarrollo de las actividades comerciales y operacionales de la compañía en un ambiente de transparencia y justa competencia”, abundó el nuevo presidente de la compañía, Luis Mayoral, en un comunicado de prensa.

Los contratos que brindaba Delgado Montalvo durante su incumbencia en la poltrona municipal a estas compañías estaban dirigidos a la colección de desperdicios sólidos y la repavimentación de carreteras, respectivamente.

“Como consecuencia de mi negligencia en el desempeño de mis funciones, renuncié a mi posición como presidente de la empresa Waste Collection que cuenta con una nueva junta de directores y un nuevo presidente quienes llevan con total independencia las operaciones y el funcionamiento de la empresa. De otra parte, cerré mi oficina legal y me he dado de baja del registro notarias, haciendo entrega del protocolo como corresponde. Además, estoy sometiendo al tribunal la desafiliación de mi profesión de abogado y la cancelación de mi licencia, así mismo, abre de acatar cualquier sanción que corresponda”, afirmó.

Santamaría Torres se expone a una pena en cárcel de cinco años, una multa de hasta $250,000 y una confiscación del 100% del dinero que adquirió ilegalmente.

“El arrepentimiento, si es genuino, te lleva a un cambio de mentalidad y luego de una profunda reflexión sobre los errores cometidos. Yo Oscar Javier Santamaría Torres estoy genuinamente arrepentido”, puntualizó.