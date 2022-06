Iván Sánchez se enfermó con COVID-19 a finales del mes de abril. El hombre de 60 años comenzó a experimentar síntomas leves a moderados que incluyeron tos, congestión nasal, dolor en el cuerpo y cansancio. Su médico de cabecera, al evaluarlo, determinó recetarle molnupiravir, uno de los dos medicamentos antivirales disponibles para combatir la enfermedad.

“Los síntomas desaparecieron prácticamente en su totalidad. En cuestión de 24 horas ya yo estaba en perfecto estado de salud”, relató Iván, ya recuperado, en declaraciones a El Nuevo Día.

Molnupiravir, un medicamento antiviral creado por la farmacéutica Merck, fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para su uso de emergencia el 23 de diciembre de 2021. Un día antes, había recibido su autorización Paxlovid, también antiviral manufactura por Pfizer.

Pero, aunque hace casi seis meses que ambos medicamentos están aprobados y disponibles para los pacientes de COVID-19 en Puerto Rico, existe todavía renuencia de parte de médicos para orientar y recetar su uso, según relatos a este medio, al tiempo que existe una necesidad de educación y distribución efectiva de la información sobre estos tratamientos, más allá de las redes sociales.

Una ventana de cinco días

Para aquellos pacientes que cualifican, el inicio de uso de cualquiera de estos dos medicamentos está recomendado solo durante los primeros cinco días a partir de un resultado positivo a COVID-19. Pero hay médicos que no están considerando la posibilidad de uso de estos fármacos en sus pacientes, que en ocasiones acuden a una segunda opinión médica demasiado tarde.

“Me da mucha pena cuando me llegan pacientes que me dicen, ‘ya llevo ocho días (de enfermedad)’. Si hubiera tenido este paciente cuatro o cinco días atrás, lo hubiera recetado. Si llega por encima de los cinco días, no lo puedo recetar (con antiviral) porque está fuera de la ventana”, explicó la doctora Evamariely García.

El objetivo con el Paxlovid y el Molnupiravir es evitar que una persona diagnosticada con SARS-CoV-2 que presenta síntomas leves a moderados, desarrolle síntomas severos y por consiguiente complicaciones de salud que impliquen hospitalización y en el peor de los casos, la muerte. En ese sentido, explicó la doctora, es fútil cualquier consideración de los medicamentos por encima de la ventana de cinco días o cuando el paciente ya muestra síntomas severos.

Pero además de cortar los síntomas, los antivirales son una herramienta para evitar la afección posterior a COVID-19, conocidas como las secuelas y efectos a largo plazo de la enfermedad, una realidad ante la cual las personas deben estar informadas y precavidas, sostuvo la doctora.

Los efectos de la infección a largo plazo son conocidos como afecciones posteriores al COVID-19 (PCC, en inglés) o afecciones persistentes al COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Estas afecciones pueden incluir una amplia variedad de problemas de salud que pueden durar semanas, meses o años. Aunque son más frecuentes en personas que se enfermaron gravemente a causa del COVID-19, cualquier persona que se haya infectado con SARS-CoV-2 puede tener afecciones posteriores al COVID-19, incluso aquellas personas que tuvieron un cuadro leve de la enfermedad o no presentaron síntomas.

Las afecciones posteriores reportadas hasta la fecha varían, desde síntomas generales como cansancio o fatiga que interfiere con la vida diaria, síntomas respiratorios y cardiacos como dificultad para respirar y palpitaciones, hasta síntomas neurológicos como dificultad para pensar o concentrarse (neblina mental), dolor de cabeza y depresión o ansiedad.

Freno a la replicación del virus

Pero la probabilidad de desarrollar secuelas relacionadas a una infección con SARS-CoV-2 disminuyen “si hay un medicamento que puede cortar la reproducción del virus en el cuerpo”, subrayó García. El trabajo de los antivirales disponibles es, precisamente, frenar la replicación del virus dentro del cuerpo.

“Ese virus que entra al cuerpo con capacidad de replicarse se multiplica y mientras más cantidad del virus haya en el cuerpo, más probabilidad hay de que entre a diferentes órganos a causar daños. El daño que persiste por más de cuatro semanas hace que esa persona cualifique como que tiene un COVID prolongado”, explicó García. El trabajo de los antivirales al frenar la replicación, en combinación con la defensa por vacunación previa y los anticuerpos en el sistema inmune, facilitan la recuperación del paciente.

Al igual que Iván, su esposa de 60 años y su hija de 19 años, quien es asmática, fueron recetadas con Molnupiravir dentro de los primeros cinco días de enfermedad con síntomas leves a moderados. “Ambas también experimentaron una mejoría considerable en cuestión de uno o dos días”, aseguró el residente de Toa Alta.

En el caso de Andrés López (seudónimo), tras contagiarse con SARS-CoV-2 y comenzar a experimentar síntomas de COVID-19, su médico ofreció recetarle un jarabe. El hombre de 37 años estaba experimentando tos, picor y dolor de garganta, congestión nasal, cansancio y fiebre leve.

Preocupado ante un posible avance de síntomas y replicación del virus en el cuerpo, Andrés no quedó conforme con la opción de un jarabe. Entonces, contactó a la doctora García, que ofrece servicio de telemedicina a través de www.medicoonlinepr.com. Tras una evaluación médica, la doctora determinó que Andrés cualificaba como paciente para recibir el medicamento Paxlovid.

“Los antivirales no están hechos para cuando el paciente está al borde de irse al hospital o empeorar el cuadro, realmente están hechos para evitar que la gente llegue a ese punto”, afirmó el paciente, ya recuperado. Andrés, quien padeció COVID-19 a principios de junio, aseguró que comenzó a sentir mejoría una vez inició el tratamiento antiviral.

El hombre residente de San Juan manifestó que, como paciente de COVID-19, su preocupación mayor eran las secuelas de la infección.

“El virus como opera es que busca células para reproducirse. Entonces, si el antiviral lo que hace es bloquear que el virus entre a la célula, hay menos probabilidad de que el virus se siga replicando, por lo tanto, hay menos probabilidad de que la salud de uno empeore”, sostuvo, al tiempo que exhortó a las personas que reciben un diagnóstico de SARS-CoV-2 preguntar a su médico si cualifica para uno de los dos antivirales y pedir que le oriente al respecto.

“Sí hay una responsabilidad de la comunidad médica de orientarse sobre esto, ver cómo funciona y darlo como una opción, pero también hay una responsabilidad de uno como paciente de no conformarse necesariamente con lo primero que te dice el médico, porque el problema con ese virus no es necesariamente los síntomas que te den, es las posibles secuelas que no sabemos cuáles son”, apuntó Andrés.

En la misma dirección, Carla Sánchez Silva, quien fue paciente de COVID-19 a principios de mayo, compartió con este medio que su preocupación mayor, más allá de los síntomas que experimentaba, eran los efectos de la infección a largo plazo. Carla también tomó Paxlovid. “Yo minimicé mis riesgos, eso fue lo que hice”, afirmó la mujer de 44 años y residente de Guaynabo.

“Pienso que, si un médico ni tan siquiera está considerando el antiviral, mi recomendación es que busque un médico que esté más al día con los medicamentos para COVID”, recomendó a otros pacientes. “La evidencia está, como está de la vacuna y de todo lo que uno tiene que hacer para minimizar esto”.

De acuerdo con el Departamento de Salud, hasta el lunes había 14,702 tratamientos de antivirales disponibles para los pacientes en farmacias a través de Puerto Rico.