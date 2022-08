Tan pronto como en diciembre, Puerto Rico pudiera contar con su primer Informe Nacional Voluntario de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que daría una idea de qué se está haciendo –y con qué resultados– para combatir la pobreza, las desigualdades y el cambio climático, entre otras amenazas.

El esfuerzo no es liderado por el gobierno, sino por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que reclutó a la doctora Palmira Ríos, investigadora académica y exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. La meta es tener listo el documento a fin de año, con la expectativa de compartirlo local e internacionalmente durante el primer trimestre de 2023.

“¿Por qué adoptar un plan voluntario de cumplimiento en Puerto Rico? Porque es una oportunidad de proponer cambios. Los ODS son lo opuesto a las medidas neoliberales, la ley Promesa y las políticas de ajuste que hay en estos momentos. Los ODS plantean que, para hacer desarrollo, tiene que ser sostenible, armonizado con el ambiente, y tiene que ser inclusivo, promover la equidad”, dijo Ríos.

PUBLICIDAD

Aprobados en 2015, los ODS son 17 guías generales que trazan un plan de acción hasta 2030, también conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sus áreas van desde pobreza, hambre, salud y educación hasta agua y energía limpias, consumo responsable, vida submarina y terrestre, igualdad de género y paz. Contienen, en total, 169 metas y 232 indicadores estadísticos para darle seguimiento a su implantación.

La ONU determinó que los ODS expresan aspiraciones a nivel mundial y dejó en manos de los 193 estados miembros establecer sus propias metas nacionales alineadas. Debido a su situación colonial, Puerto Rico no tiene una silla en la ONU, sino que es representado por Estados Unidos. Eso no impide, sin embargo, que la isla participe o encamine iniciativas como la de la Fundación Comunitaria, en la que participan otras entidades.

Instrumentos valiosos

Ríos explicó que los informes de cumplimiento son instrumentos que dejan saber “dónde están los países” respecto a los ODS y qué retos están enfrentando para implantarlos. Contó que, aun con la pandemia de COVID-19, “son cientos de informes que se están produciendo” y hay países que establecieron ministerios o departamentos (oficinas especializadas) para manejar el tema.

“Ya se han presentado 327 informes. Es una cantidad extraordinaria. Tenemos mucha información y modelos para ver, y cada vez vemos más informes de entidades no gubernamentales con propuestas sectoriales”, resaltó.

Según la Plataforma Regional del Conocimiento sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, entre 2016 y lo que va de 2022, 31 países de la región han presentado sus informes, incluyendo 13 que los han sometido más de una vez. Al respecto, Ríos destacó el “rol importante” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que ha hecho estudios sobre los ODS y cómo medirlos.

PUBLICIDAD

A nivel de Estados Unidos, lamentó, el gobierno federal “no ha propiciado mucho” para adelantar los ODS. Recordó que, un año después de su aprobación, Donald Trump ganó la presidencia y su administración “era muy alérgica a estas iniciativas” de sostenibilidad.

Frente a ello, algunos estados, comunidades, universidades y “think tanks” están impulsando la Agenda 2030, moviéndose a financiar y apoyar proyectos específicos. Mencionó el caso de Orlando, Florida, que “adoptó los ODS no solo como principio de desarrollo sostenible, sino para la organización y administración pública de la ciudad”, lo que le valió este año el Catalyst 2030 Award for Systemic Change.

“Orlando ha producido informes voluntarios, sentando cátedra en lo que una ciudad puede y debe hacer. Es un ejemplo, y lo traigo por la cercanía de muchos puertorriqueños”, dijo.

Ríos reconoció que, al igual que ha ocurrido en otros países, la elaboración del informe local “enfrentará el reto” de acceso a estadísticas válidas y confiables, las cuales describió como “necesarias” para orientar la toma de decisiones.

En la misma línea, afirmó que cumplir con los ODS “requiere promesas”, particularmente del gobierno, para reducir la tasa de pobreza y el índice de desigualdad en la isla; reconstruir un sistema eléctrico accesible, confiable y sostenible; hacerle frente al cambio climático; propiciar la equidad de género; y fomentar una administración pública abierta, transparente y que rinda cuentas.

“Este es un modelo completamente distinto al existente, y lo que proponemos es someter un informe voluntario de Puerto Rico para documentar el papel de las organizaciones comunitarias en este proceso… qué están haciendo, aunque no sean conscientes de que están bajo la sombrilla de los ODS. Estos esfuerzos no deliberados los estamos encontrando en otros países”, indicó.

PUBLICIDAD

Aprobados en 2015, los ODS son 17 guías generales que trazan un plan de acción hasta 2030, también conocido como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (Shutterstock)

Los próximos pasos

La Fundación Comunitaria no es la primera organización que trabaja con los ODS en Puerto Rico. Ríos reconoció, por ejemplo, la labor de Catalyst 2030, Grupo Ferré Rangel y el Capítulo de Puerto Rico de la United Nations Association of the United States of America.

“Hay muchas iniciativas dispersas y queremos ver cómo nos encontramos y apoyamos para hacer este informe y que nos sirva de retrato”, expresó, y añadió que el documento final sería presentado en el Consejo Económico y Social de la ONU y “otros cuerpos”.

Mary Ann Gabino, vicepresidenta sénior de la Fundación Comunitaria, detalló que, “para llegar al plan”, se identificaron cuatro cursos de acción: intercambio de conocimientos, recopilación de datos e información, acceso y la sostenibilidad futura del proyecto.

Como parte del intercambio de conocimientos, se celebró, el pasado 9 de agosto, un primer encuentro con organizaciones comunitarias y no gubernamentales, los cuales se repetirán –a mayor o menor escala– por los próximos meses. “Esta participación es importante para que el informe tenga información gubernamental y haga una intersección con los trabajos que se están haciendo desde la base”, expuso.

Anunció que, “para educar e intercambiar conocimientos”, se lanzará un pódcast de 10 episodios, bajo el título “Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo”, que será conducido por Luis Alberto Ferré Rangel, principal oficial de innovación social del Grupo Ferré Rangel. El primer episodio irá al aire el 6 de septiembre, como parte del proyecto “En PR con Luis Alberto Ferré Rangel”.

Para recopilar datos, la Fundación Comunitaria está circulando un cuestionario entre entidades, a fin de auscultar qué saben de los ODS y qué están ejecutando. Ríos incorporará los datos al informe.

PUBLICIDAD

Mientras, para garantizar el acceso a la información, Gabino informó que trabajarán en un “dashboard”, para lo que esperan colaborar con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Añadió que, una vez el informe esté listo, se hará una presentación pública y se trabajará en reportes subsiguientes.

“Para la sostenibilidad futura, estamos identificando recursos humanos y económicos, porque la intención es que el informe sea (un documento) vivo y que podamos ir monitoreando el progreso y evolucionándolo. Es un plan flexible, que se adapta a las oportunidades que podamos ver en el camino”, puntualizó.