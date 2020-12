Víctor Ramos, pediatra y presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, confirmó que su colega, la también pediatra Edith Marrero Pesquera, falleció en la mañana de hoy, viernes, debido a complicaciones por el COVID-19.

Marrero Pesquera es la tercera pediatra puertorriqueña que fallece a consecuencia de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 y la doctora número 11 desde que comenzó la pandemia en marzo.

“La realidad es que Edith se deterioró bastante rápido. Estuvo enferma y tuvo que ser hospitalizada, pero como a los dos días la tuvieron que intubar (asistencia artificial para respirar) y falleció esta mañana. La enfermedad evolucionó bien rápido”, explicó Ramos a El Nuevo Día.

“Ciertamente es muy triste. Es el médico número 11, y la tercera pediatra, que mueren a consecuencia del COVID-19 en Puerto Rico. Nos entristece mucho. Edith estuvo trabajando hasta que se enfermó y fue hospitalizada en Manatí”, añadió el galeno.

PUBLICIDAD

La pediatra, que tenía su práctica en Bayamón, era parte de los 160 médicos que permanecen infectados con la enfermedad, incluyendo a siete galenos que permanecen en condición de cuidado, subrayó Ramos.

“Dentro de lo malo prefiero ver el simbolismo. En cuanto a lo malo ya vamos por 160 compañeros afectados y nos quedan como siete que están hospitalizados. El primer médico que falleció, el pediatra Víctor de Jesús, fue en Viernes Santo, cuando se celebra la muerte de Jesús. Creo que fue una señal de que la clase médica pasaría un calvario, pero hoy, día en que nace Jesús, el simbolismo es que tenemos esperanza, y la esperanza son las vacunas. Todo el mundo tiene que cooperar cuando les toque ponérsela para ayudarnos a salir de esto lo más pronto posible”, enfatizó Ramos.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos señaló que el cuadro clínico de una persona con COVID-19 puede deteriorarse rápidamente y sin importar la edad del paciente, pese a que las estadísticas muestran que las personas de 65 años o más, o con condiciones de salud preexistentes, tienden a desarrollar complicaciones que pueden culminar en su muerte.

“Le puede ocurrir a cualquiera. La niña de 13 años que falleció colapsó en su casa, y cuando llegó al hospital había fallecido. Una de las jóvenes de 19 años que murió murió en poco menos de 24 horas. La enfermedad puede evolucionar de maneras distintas y en cualquier edad”, explicó Ramos.

Por tal razón, Ramos exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de distanciamiento social, uso de mascarillas y desinfección de manos para evitar más contagios y muertes por el COVID-19.

“Solo pasaron días desde el diagnóstico hasta la muerte de Edith. No fue que estuvo meses en el hospital. Creo que estuvo hospitalizada no más de una semana. Hay de todo; hay pacientes que están meses hospitalizados y hay pacientes que solo sobreviven días. Aunque vemos que, relativamente hablando, los números están bajando, hay que pasar la Navidad y la Despedida de Año solo o solo con su núcleo familiar. Si no, volveremos a aumentar los casos, al igual que ocurrió en las elecciones y Acción de Gracias. Nos preocupa que vuelva a ocurrir”, sentenció Ramos.