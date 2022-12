El gobernador Pedro Pierluisi defendió este jueves el bono especial para los empleados públicos cobijados por el Plan de Ajuste a la Deuda (PDA) y la petición ante la Supervisión Fiscal (JSF) de aprobar una bonificación para el resto de los empleados mediante un sobrante de fondos, argumentando que hay otras iniciativas en curso para atender problemáticas como la falta de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia para responder a querellas de maltrato.

En la misma dirección, sostuvo que las entidades públicas cuyos empleados no estuvieron cobijados deben identificar medidas administrativas para compensar adecuadamente a sus trabajadores.

“Cada corporación pública, las que cayeron fuera del Plan de Ajuste, tienen que tomar sus medidas para administrar sus finanzas debidamente. En el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), me consta que utilizó los ahorros de la corporación para darle un alza salarial a todos sus empleados. En el caso de la Autoridad de Carreteras, pues ahora vamos a ver si endereza esas finanzas a futuro y también puede proceder a darle bonos a sus empleados, y las demás las vamos a ir atendiendo”, sostuvo el gobernador a su salida de una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones en San Juan, donde ofreció detalles sobre la celebración de despedida de año y recibimiento del 2023 desde el Distrito de Convenciones.

Los 107,722 empleados del gobierno central cobijados por el PDA recibieron el 1 de diciembre la bonificación especial de $2,954 para unos y $11,360 para otros. El bono es producto de las negociaciones del gobierno central en el tribunal federal mediante el Título III de la ley Promesa.

Unos 98,270 empleados del gobierno central recibieron un bono de $2,954. Mientras que 9,452 empleados de la Unión de Servidores Públicos Unidos (SPU/AFSCME) recibieron $11,360 debido a que apoyaron el PDA.

“Esa unión, hay que reconocerlo, fue la que propició que se hicieran estas bonificaciones. Yo insistí en que no solo se le dieran bonos a los de la unión, que también se les diera bonos al resto de los empleados públicos. Sus líderes gremiales no apoyaron el Plan de Ajuste, pero ellos sufrieron los recortes, no tuvieron alzas salariales por décadas, no se reclutó en el gobierno por muchísimo tiempo, por todas esas razones es que insistimos ante la Junta que los demás también debían recibir una compensación”, manifestó Pierluisi.

Los empleados de las corporaciones públicas que cuentan con su propio plan fiscal, como la AAA, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico no recibieron la bonificación especial.

El bono especial y la petición del gobernador en torno al uso de sobrante de fondos no ha estado exenta de críticas, por ejemplo, frente a la necesidad de dinero en el Departamento de la Familia, que tiene acumulados para investigación 10,458 referidos de posible maltrato, 800 de los cuales corresponden al 2016.

Sobre ese asunto, sostuvo que “a partir de enero (de 2023) se van a revisar las escalas salariales de todo el gobierno central, incluyendo particularmente las de los trabajadores sociales, ya estamos ahí al lado. Eso va a ayudar al Departamento a reclutar a los trabajadores sociales que les faltan”.

Pierluisi reconoció la necesidad de fondos en dependencias públicas para atender otros asuntos, pero sostuvo que la determinación de otorgar un bono especial a los empleados públicos es “consistente” con lo que se hace en casos de quiebra ante los tribunales.

“Básicamente se negoció con una unión, pudo haber sido con otras, pero solamente fue una, SPU, la que apoyó el plan, y eso lo vemos. Cada vez que ha habido una reestructuración, quien apoya el plan recibe un trato diferente”, respondió a preguntas de este medio.