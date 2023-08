El gobernador Pedro Pierluisi defendió este jueves la alianza público-privada (APP) que se gestiona para que una empresa asuma la operación y mantenimiento de las autopistas Luis A. Ferré (PR-52), Roberto Sánchez Vilella (PR-66), José Celso Barbosa (PR-53) y un tramo de la Rafael Martínez Nadal (PR-20).

“Sí, está en curso tener otra APP para el resto de las autopistas en las que tenemos peajes en Puerto Rico. Es decir, entre otras, la PR-52. Ese proceso se está dando. En su momento, todo saldrá a la luz pública y sabremos la cantidad que tendrá que pagar la entidad que se contrate por tener una concesión, por decir, a 20, 30 años... Ese es el detalle que se sabrá en su momento”, indicó el mandatario en un aparte con la prensa.

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) indica, en su página electrónica, que la concesión de las cuatro autopistas representaría una inversión de cerca de $2,500 millones, aunque esa cantidad está sujeta a revisión. La empresa que obtenga el contrato sería responsable, en términos generales, de rehabilitar, financiar, mantener y operar las transitadas vías.

PUBLICIDAD

La PR-52 conecta a San Juan con Ponce, la PR-66 discurre entre Carolina y Río Grande, la PR-53 conecta a Fajardo con Humacao y la PR-20 atraviesa Guaynabo.

“Eso va a ser muy beneficioso para Puerto Rico por dos razones. Primero, esas cantidades que le van a ingresar al gobierno van a permitir que la Autoridad de Carreteras (y Transportación) pague su deuda, probablemente toda su deuda. Y, por otro lado, también puede permitir que la Autoridad de Carreteras lleve a cabo otros proyectos para beneficio del pueblo en otras carreteras estatales por toda la isla”, dijo Pierluisi, tras participar en la Convención del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, en Fajardo.

El gobernador señalo, además, que, “en su momento”, le exigirán a la entidad que sea contratada “un plan de mejoras continuo” para las autopistas.

De paso, el primer ejecutivo calificó de excelente el trabajo de Metropistas, a cargo de la operación y el mantenimiento de las autopistas José de Diego (PR-22) y la PR-5, de Cataño a Bayamón.

“Esa APP habla por sí sola. La condición de esos expresos es la que queremos en todas las autopistas de Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.

De acuerdo con la publicación El Economista, las empresas Abertis y Sacyr ofertan, en Puerto Rico, por cuatro autopistas, por más de $2,000 millones.

La AAPP identifica, en su página, a las empresas competidoras como la española Abertis Infraestructuras S.A., que ya opera en la isla a través de su subsidiaria Metropistas; el Concesionario Nuevo Puerto Rico, compuesto por la australiana Plenary Americas US Holdings, Inc. y la israelí Shikun & Binui Concessions USA, Inc., y Vías de Puerto Rico, un consorcio compuesto por la española Sacyr Infrastructure USA LLC y TKO Core Infrastructure Fund LP, un fondo de inversión a ser manejado por Star America Infrastructure Partners LLC.