La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) y San Juan Cruise Port (SJCP), la empresa seleccionada para operar los muelles de cruceros de la capital por los próximos 30 años, acordaron extender por 90 días la fecha límite para completar el cierre financiero de la transacción, luego de que no se cumplieron algunas de las condiciones preferentes establecidas en el contrato firmado en agosto del año pasado.

Según el acuerdo, el cierre de la transacción estaba previsto para el pasado viernes, cuando se cumplían 180 días del “Outside Closing Bond Delivery Date”.

“San Juan Cruise Port y la (APPR) se encuentran trabajando, en mutuo acuerdo, en la solicitud de extensión del término relacionado al cierre financiero. Esto, conforme al contrato de alianza”, confirmó Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), en declaraciones escritas enviadas a Negocios.

“Es importante enfatizar que las partes contratantes en esta alianza son la (APPR) y San Juan Cruise Port, por lo que las conversaciones y determinaciones relacionadas a dicha solicitud de extensión corresponden a ambas partes”, agregó el funcionario.

PUBLICIDAD

Este medio solicitó una reacción del director ejecutivo de la APPR, Joel Pizá Batiz, pero al momento de la publicación de esta historia no se había recibido respuesta.

Para el gerente general designado de SJCP, Federico González Denton, “la extensión permitirá a las partes completar el cierre financiero, según provee el contrato”.

A inicios de mayo, Negocios había adelantado que SJCP necesitaba más tiempo para cerrar la transacción. En ese momento, González Denton, sostuvo que las condiciones precedentes que no se habían cumplido estaban relacionadas a los permisos que debe emitir el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) previo al cierre.

Rechazó, igualmente, que el atraso respondiera a que Global Ports Holding (GPH), la empreza matriz de SJCP, no contara con el financiamiento necesario para cumplir con el contrato.

SJCPes propiedad de GPH, una empresa con sede principal en Turquía y una subsidiaria en Londres que se adscribe ser el mayor operador de cruceros del mundos.

“Lo que está deteniendo el cierre (de la transacción) no es un asunto financiero, sino que tiene que ver con autorizaciones de agencias y proceso que no controlamos”, dijo previamente González Denton. “El proceso natural de un cierre financiero, con los bancos de inversiones y transferencias monetarias, es un proceso que conlleva firmas y se dilata, pero te puedo decir que no es lo que está retrasando el cierre”.

Al firmar el acuerdo, SJCP se comprometió a realizar una inversión de $425 millones, que buscaría prestados en el mercado de capital. Concretamente, GPH levantaría el dinero a través de una emisión de bonos AFICA, una entidad conducto del gobierno de Puerto Rico que permite a empresas privadas y universidades, entre otras actividades, levantar capital.

PUBLICIDAD

De dicha cantidad, $75 millones serían destinados a la APPR como parte del cierre financiero, para saldar parcialmente la deuda pública relacionada a los muelles de cruceros, al tiempo que $1.6 millones estarán dirigidos al dragado de la bahía y $74.8 millones a un plan de mejoras capitales en los terminales.

Durante la concesión, otros $10 millones se invertirán en el dragado, $122 millones en mejoras capitales a lo largo de tres décadas y otros $197 millones en un proyecto de expansión alrededor de los muelles.