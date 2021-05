El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo hoy que no retirará ninguno de los cuatro designados al gabinete que, aparentemente, no gozan con el consentimiento de la mayoría del Senado y reiteró su llamado al presidente de la Cámara Alta, José Luis Dalmau, para que sea el pleno del cuerpo el que decida el futuro de los candidatos.

“Lo que yo entiendo que deben hacer es evaluar a esos candidatos por sus credenciales, por su experiencia y, entonces, llevar a cabo la votación”, afirmó el primer mandatario al cuestionar el proceder de la mayoría senatorial del Partido Popular Democrático (PPD).

El miércoles en la noche trascendió que la Comisión de Nombramientos del Senado había rechazado los nombramientos de los titulares de los departamentos de Educación, Magaly Rivera Rivera; Familia, Carmen Ana González; Recreación y Deportes, Ray Jones Quiñones; y Bomberos, Javish Collazo.

Para que ocurra, la votación del pleno del Senado por los nominados tiene que ser autorizada por Dalmau. Pierluisi no supo precisar si esto ocurriría, pero El Nuevo Día supo hoy que los nombramientos se atenderían en la sesión legislativa pautada para mañana, viernes, al mediodía.

“Yo no voy a estar diciéndole al presidente del Senado lo que tiene o no tiene que hacer. Yo en estas cosas soy muy respetuoso. Yo lo que le he dicho, eso sí, que nadie venga a decirme que retire nombramientos y menos con lo que he visto aquí, que parecía una redada, que iban y que supuestamente a colgar como cuatro designados y designadas, eso es una barbaridad”, afirmó el primer ejecutivo durante la conferencia de prensa en la que anunció la nueva orden ejecutiva para manejar la crisis por el COVID-19.

Rechaza acuerdos

Por otra parte, Pierluisi negó que tuviera algún acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, en vías de que este cuerpo legislativo confirme a Larry Seilhamer como presidente de Estado y a Manuel Torres como Contralor de Puerto Rico.

Hernández ha condicionado la confirmación de Seilhamer a la aprobación de una nueva ley electoral y la de Torres a enmendar el contrato otorgado a LUMA Energy. “El único acuerdo que hubo de mi parte fue tener apertura, delegar en Edwin Mundo para que evaluara las posibles enmiendas y me asesorara como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero hasta le indiqué al presidente de la Cámara que jamás atara la confirmación pendiente de Larry Seilhamer a que se apruebe o no se apruebe legislación alguna”.

Pierluisi sostuvo que es “claramente impropio, por no decir falta de ética” el que a una persona no se le evalúe en sus méritos por haber otros asuntos pendientes entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Eso es totalmente improcedente, eso es una falta de orden, de ética. No hay que ser legislador ni abogado para darse cuenta que eso no se hace”, subrayó.