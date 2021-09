El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este martes que el Negociado de Energía aprobó 107 proyectos asociados a la reconstrucción del sistema eléctrico, de los cuales 74 están ante la consideración de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Con la afirmación, el gobernador contradijo a la comisionada residente Jenniffer González, quien acusó a la Autoridad de Energía Eléctrica de no haber presentado su plan para el uso de los $9,600 millones asignados por el gobierno federal para la reparación y la modernización del sistema energético de Puerto Rico.

“Aparentemente no le dieron la información correcta a la comisionada residente. Eso de que no se han sometido proyectos no es correcto”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en la que anunció la firma del proyecto de ley que aumenta a $8.50 el salario mínimo por hora que reciben los trabajadores de Puerto Rico.

El gobernador indicó que las iniciativas aprobadas por el Negociado de Energía conllevan una inversión de unos $4,400 millones y que los que ya están ante la consideración de FEMA suman $1,910 millones.

“Lo que esperamos es que se sigan sometiendo proyectos en el transcurso de este año”, manifestó.

La expectativa, dijo el Ejecutivo, es que las obras estén ya en fase de construcción en algún momento del 2022.

La AEE tiene cinco años para desarrollar los proyectos una vez los fondos son obligados o separados por FEMA. Los trabajos de reconstrucción en la red de transmisión y distribución de electricidad los desarrollará LUMA Energy, aunque para efectos legales la AEE es la entidad que recibe los fondos.

Las denuncias de González fueron después de reunirse con varios de los entes componentes del proceso de reconstrucción, incluyendo el Negociado de Energía, AES Puerto Rico, EcoEléctrica, FEMA, el Departamento de la Vivienda y LUMA Energy. Al encuentro no fue la AEE.

Se espera que Comité de Recursos Naturales del Congreso lleve a cabo una audiencia el 6 de octubre conocer sobre los problemas que enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico, desbaratado durante el huracán María hace cuatro años, y que permanece muy frágil en la actualidad con apagones constantes.