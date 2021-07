El gobernador Pedro Pierluisi minimizó esta mañana el impacto que pueda tener a corto y largo plazo el avance de la variante Delta del COVID-19, que ya cuenta con cinco casos confirmados en la isla.

Ninguno de los casos están relacionados y cuatro de los positivos son personas que no han estado vacunadas, según el Departamento de Salud. Expertos y estudios científicos señalan que se trata de una variante más letal, aunque más difícil de identificar ya que puede ser confundida con un catarro.

“Estamos vigilantes, pero sabemos que la variante Delta está en Puerto Rico, al igual que las otras variantes y los caso tienen que ser mucho más de los reportados. Por otro lado, los hospitales están bajo control y están prácticamente vacíos de pacientes de COVID. Ayer eran 37 cuartos ocupados y ese nivel es bajísimo. Aunque sí se dan los contagios, no se están reflejando en hospitalizaciones y la razón es obvia: los que están vacunados están protegidos”, manifestó Pierluisi durante una actividad en Barrio Obrero.

Pierluisi recibió críticas de la comunidad médica tras eliminar las restricciones asociadas al COVID-19 para personas vacunadas como, por ejemplo, flexibilizar el uso de la mascarilla, pese a que la vacuna no evita el contagio y que los menores de 11 años no pueden vacunarse todavía.

Sin embargo, el ejecutivo no se enfocó en los señalamientos de expertos en medicina, sino que, en su lugar, insistió en que la responsabilidad contra el virus recae sobre los ciudadanos y comercios.

“Lo que estamos es enfocados en la población que aún no se ha vacunado y estamos cerca de la inmunidad de rebaño. Necesitamos que toda la población coopere y el que no se ha vacunado, que se vacune”, sostuvo Pierluisi. “Todos los que no están vacunados deben estar utilizando las mascarillas. Y los que están vacunados tienen la opción de no utilizarla cuando están en espacios libres”, abundó.

Al tiempo, aseguró que su gobierno está “vigilante” al desarrollo de esta variante en la isla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la variante Delta como una “variante de interés” el 4 de abril. Para el 11 de mayo, había sido reclasificada como “variante preocupante” del virus.

Según estudios en medicina, esta mutación del SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, es capaz de producir un aumento de la transmisibilidad; aumento de la virulencia (grado de la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad); y disminución de la eficacia de las medidas de salud pública como vacunas y tratamientos disponibles.