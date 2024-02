Pedro Pierluisi sobre manifestación en la UPR: “Justos no deben pagar por pecadores”

En momentos en que la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) convocó a su matrícula a una manifestación el próximo martes, el gobernador Pedro Pierluisi hizo este jueves un llamado a que el sindicato no paralice la docencia en la institución.

La Heend demanda la negociación de un nuevo convenio colectivo, ya que el vigente concluye en junio. El liderato del gremio asegura que los acuerdos del nuevo convenio están negociados y fueron firmados en noviembre, con excepción de las cláusulas económicas que no han sido atendidas por el presidente de la UPR, Luis Ferrao .

“Siempre mi llamado, cuando hay conflictos de naturaleza laboral o cualquier otra naturaleza en la Universidad, es que no se interrumpa el semestre académico. Justos no deben pagar por pecadores, o sea, los estudiantes no deben sufrir las consecuencias de cualquier disputa que pueda existir”, dijo el gobernador en torno a la controversia.