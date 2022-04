A cinco días del trágico suceso, doña Elizabeth Ríos prefiere pensar que las muertes de tres de sus nietos y de uno de sus hijos durante un incendio en la residencia de este último en Filadelfia, ocurrieron por razones “que solo Dios sabe” y que en algún momento conocerá.

El fuego comenzó en la madrugada del pasado lunes en la casa, ubicada en la calle Hartville del vecindario Kensington, mientras Alexis Arroyo Ríos, su esposa, Jasmine Santana Vega, y sus tres hijos dormían. Cuando el matrimonio se percató de la emergencia, Alexis tomó a su esposa y la lanzó por una ventana con la intención de hacer lo mismo con sus hijos para que la mujer los cogiera al caer, pero ello no ocurrió. Solo Santana Vega quedó con vida en medio de la emergencia.

Ríos no tiene dudas de que Arroyo Ríos optó por morir con sus hijos Alexangel, de 12 años, Yadriel, de 9, y Yamalier, de 5, cuando no pudo llegar a ellos para salvarlos, según los testimonios que le han contado la familia de la mamá que sobrevivió y vecinos de la comunidad donde ocurrió la tragedia.

“Lo que sé hasta ahora es que mi hijo trató de salvar a su esposa tirándola por la ventana para luego él lanzarle los nenes a ella y que ella los cogiera abajo, pero cuando él llega al cuarto no puede asimilar lo que está viendo y grita ‘Dios mío, por qué me está pasando esto’”, contó la mujer acerca de la manera en que ocurrió la tragedia.

“Él no pudo salvar ninguno de los nenes y se me quemó allí también. Mi hijo es un héroe, él tuvo las puertas del cielo abiertas. Pensó en que si sus hijos se quemaban, él también. Intentó salvarlos, pero no pudo”, añadió la madre del hombre, quien tenía 37 años.

El día de la emergencia, el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Adam Thiel, indicó a preguntas de medios locales que tras extinguir el incendio encontraron a los cadáveres de los tres menores en el mismo lugar. Describió, además, que el fuego en la residencia de dos niveles se propagó demasiado rápido, lo que redujo las posibilidades de un rescate por parte de las autoridades.

Actualmente, confirmó Ríos, se desconocen las razones por las que ocurrió el incendio.

En lo que va de año, 21 personas han muerto en incendios en Filadelfia, incluidos los cuatro puertorriqueños.

“Alexis vivía en su casa, porque esa era su casa, no era alquilada. Él llevaba 12 años viviendo allí (en Filadelfia) con su esposa y sus tres nenes. Mis nietecitos nacieron todos allá”, señaló la madre.

Añadió que auscultan la posibilidad de traer los cuerpos a Puerto Rico, para realizar su entierro en Sabana Grande, de donde es natural Alexis.

“Ha habido mucha gente que nos han dado un apoyo emocional y económico para trasladar esos cuerpos acá y poderlos enterrar. Nosotros tenemos una fosa en el pueblo de Sabana Grande que nos la vienen entregando la próxima semana para darles cristiana sepultura a mis hijitos”, indicó Ríos.

Respecto a la salud de Santana Vega, comentó que la mujer se encuentra estable y consciente aunque en algún momento de este viernes será sometida a una nueva cirugía.

“A ella la van a someter a una operación. Luego de eso se mantendrá en observación y luego participará del velatorio de su familia allá (en Filadelfia). Intentaremos llegar para darle apoyo. Ella (Jasmine) se encuentra estable y consciente. Ella sabe todo lo que pasó”, apuntó.

Ríos aprovechó, a su vez, para agradecer el apoyo que han recibido desde que trascendió la emergencia y solicitó ayuda económica para poder realizar el proceso de traslado de cuerpos de su hijo y nietos.

“Nosotros, la familia Arroyo Ríos de aquí de Sabana Grande, estamos completamente agradecidos del pueblo de Puerto Rico y Estados Unidos por ese apoyo emocional que tanto necesitamos y las oraciones que nos han brindado. Es verdad que es un dolor grande que no podremos borrar nunca de nuestras vidas, pero estamos muy agradecidos”, expresó.

Si desea ayudar económicamente a esta familia, puede enviar su aportación vía ATH Móvil al (787) 543-3587 o realizando un depósito en la cuenta de Banco Popular con número: 719-424478.