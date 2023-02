Peritos electricistas reclamaron hoy, jueves, que, como parte de las métricas de desempeño que determinarán si LUMA Energy cobrará las millonarias bonificaciones dispuestas en su contrato, se establezca que el consorcio les permita atender –sin reparos– situaciones que afecten el servicio a los abonados.

El pedido de estos profesionales licenciados surgió en respuesta a escenarios que, según su relato, surgieron a partir de junio de 2021, cuando LUMA tomó control del sistema de transmisión y distribución, entre estos, falta de personal, burocracia administrativa y cobros excesivos a clientes por reparaciones de averías.

“Estamos autorizados por el Estado a trabajar con alto y bajo voltaje, y podríamos colaborar con el operador en esta gestión de reparar las instalaciones eléctricas públicas y privadas. Recomendamos dirigir claramente hasta dónde llega la responsabilidad del operador y la del perito, y pedimos que sea el punto de conexión con el cliente, es decir, la toma de servicio, ya sea aérea o soterrada”, dijo el perito electricista Juan Santiago, en el primer día de vistas públicas ante el Negociado de Energía de Puerto Rico sobre las métricas de desempeño de LUMA.

De acuerdo con Santiago, su recomendación “no es nada nuevo”, porque los peritos “brindábamos ayuda” a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y “nunca hubo problema”. “Ahora, la negativa del operador de aceptar nuestra ayuda por pura burocracia afecta a los clientes”, denunció.

En términos similares habló la también perito Lisa Spickers, quien expuso que “estamos confrontando un pobre nivel de servicio con LUMA” por cambios de nombres de oficinas y de procedimientos, instrucciones disímiles y cargos a clientes residenciales. Contó, por ejemplo, que el consorcio presuntamente cobra entre $550 y $1,100 por la desconexión y conexión del servicio para reparar averías en sistemas soterrados.

“Jamás en la vida me hubiese imaginado que a un cliente residencial le cobrarían cargos tan onerosos. Me preocupa que no haya un estándar único de procedimiento para atender esas cosas, y es parte de lo que se debe atender como parte de las métricas de LUMA”, declaró Spickers.

Jesús Manuel Santiago, presidente de la recién creada Alianza de Peritos Electricistas Licenciados de Puerto Rico, añadió que, “ante la ausencia de un patrón que estandarice las operaciones”, están impedidos de realizar trabajos con “la prontitud necesaria” en beneficio de los abonados.

“Para que el servicio sea de excelencia, ese patrón debe formar parte de las métricas. Estas situaciones deben ser mejoradas para justificar las bonificaciones… las métricas deberían basarse en la satisfacción del cliente”, abogó.

Tras escuchar los testimonios de los peritos, el comisionado asociado Antonio Torres Miranda acordó citarlos a una reunión posterior.

En la vista, también depusieron varios ciudadanos y representantes de organizaciones, quienes coincidieron en que, aparte de bonificaciones, las métricas de desempeño de LUMA deben incluir penalidades por incumplimiento.

“Las métricas deben estar atadas a tener un sistema energético del siglo 21: mejor servicio, costos razonables y fiscalización para que no se abuse del poder. Tienen que ser métricas que incentiven a restablecer el servicio en el menor tiempo posible, y que conlleven penalidades monterías”, dijo Carissa Cabán, quien es psiquiatra comunitaria y miembro de Puerto Rico Clinicians for Climate Action.

Raymond Rassi, residente en Arecibo, sugirió que las métricas estén sujetas a, por ejemplo, que LUMA aumente la penetración de energía solar y el uso de vehículos eléctricos, y a que mejore la comunicación con los abonados, “porque de qué sirve que tenga una página si no hay respuestas a tiempo”.

Igualmente, Raquel González, vecina de Guaynabo, reclamó métricas “acorde a un sistema eléctrico sostenible y que proteja la vida digna de las personas, y que LUMA se vea obligada a respetar el acceso a ese derecho esencial, evitando apagones y fluctuaciones de voltaje”.

Las vistas continúan mañana, viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., en formato híbrido, tanto en la sede del Negociado, en Hato Rey, como por el canal de YouTube del organismo.