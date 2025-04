Tras la circulación en redes sociales de fotos que muestran a personas presuntamente pernoctando en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), entidades que ofrecen servicios a la población sin hogar señalaron que le corresponde a Aerostar , operador privado de la instalación, tomar las medidas pertinentes para atender la situación, que no es exclusiva de Puerto Rico.

“En este momento, entendemos que a quien le corresponde decidir si esa persona puede estar allí o no es al aeropuerto” , comentó Edwin Otero Cuevas , director de Desarrollo de La Fondita de Jesús , quien afirmó que esta situación “no viene de ahora, viene de hace varios años”.

“Actualmente, hay entre seis a siete personas que pernoctan de manera intermitente en el aeropuerto LMM y que se han identificado como población sin hogar no estática . Estos no necesariamente pernoctan todos los días en las instalaciones. Con frecuencia salen del aeropuerto y, posteriormente, regresan. La mayoría son angloparlantes y, por sus respuestas, percibimos que algunos pudieran padecer de alguna condición de salud mental”, explicó la compañía.

“Lo importante es que los servicios de personas sin hogar son completamente voluntarios. Nosotros no somos la policía de las personas sin hogar, no podemos obligar a nadie a irse, no podemos remover a nadie en contra de su voluntad. Periódicamente, entramos al aeropuerto y tratamos de entrevistar a la persona y ofrecerle los servicios pertinentes para que tengan un hogar para vivir”, indicó Hill, al reconocer que la mayoría rechaza cualquier asistencia.