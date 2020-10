“Quedan desautorizadas todas las actividades multitudinarias, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluyendo desfiles, caravanas y actividades análogas que propendan al aglomeramiento de personas".

Así de claro la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced desautoriza la realización de actividades que promuevan la reunión de ciudadanos, pero la directriz como parte de las medidas para frenar el COVID-19 parece que ha caído en oídos sordos.

Esto queda evidenciado cada fin de semana en las redes sociales, donde los aspirantes recurren a colocar fotos y vídeos de sus eventos políticos. Aunque algunos llaman al uso de la mascarilla, las imágenes también muestran a personas sin la boca y nariz cubierta, así como aglomeramiento de personas en los puntos de encuentro.

Uno de los candidatos que más activo se mantiene en la calle es Carlos “Charlie" Delgado Altieri, quien aspira a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD). El actual alcalde de Isabela celebra, lo que, según su director de campaña, el senador Cirilo Tirado, son unos “drive in" que comienzan con unos “pequeños rallys". Sin embargo, los “rallys", al igual que las caravanas, constan de una cantidad significativa de vehículos detrás de un candidato.

“Son ‘rallys' cortos donde la gente se une. Nosotros no estamos haciendo un llamado tampoco a eso, los municipios saben que Charlie va a estar por allí y la gente llega. Estamos tomando todas las medidas de control. En una caravana no hay aglutinamiento de personas, la gente está en sus vehículo. El candidato está cortando las rutas a no más de dos a tres horas, llega al lugar, habla y se acaba la actividad", estableció en entrevista con El Nuevo Día.

De acuerdo con Tirado, en el “drive in” los asistentes deben permanecer en sus vehículos y se le toma la temperatura a cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo. Reconoció que, aunque el evento se sigue haciendo, tuvieron que hacer ajustes tras la primera edición porque el candidato tuvo contacto con varias personas. El “drive in" más reciente se celebró el domingo pasado en el coliseo Marcelo Trujillo Panisse, en Humacao, pero antes Delgado Altieri recorrió varios municipios del este.

El caso del Partido Nuevo Progresista (PNP) no es muy distinto, pues las redes sociales de diversos candidatos de la colectividad muestran que estos se mantienen activos con estos eventos proselitistas. Ese el caso de, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny" Méndez, quien este fin de semana participó de un “rally" en Fajardo, Luquillo, Las Piedras y Juncos. Aunque este medio solicitó una reacción del aspirante a la gobernación por esta colectividad, Pedro Pierluisi, no se obtuvo respuesta. El candidato no ha publicado imágenes de caravanas recientes, pero en la contienda primarista de agosto sí estuvo en la calle.

#RallyDeLaIgualdad en los municipios de #LasPiedras y #Juncos. #DileSí #EstadidadSí Posted by Johnny Méndez on Sunday, October 18, 2020

Otro de los aspirantes a la gobernación que se mantiene haciendo “rallys" es el del Proyecto Dignidad, César Vázquez, quien este próximo sábado celebrará el “Gran rally por la dignidad" en Humacao.

“La posición de Proyecto Dignidad es que de la forma y manera en que estamos llevando a cabo nuestras manifestaciones públicas de expresión política cumplimos a cabalidad y de manera responsable con la OE, las reglas de distanciamiento y las reglas de convivencia y responsabilidad social y el derecho constitucional. Nosotros vamos a llevar nuestro mensaje al pueblo siempre con responsabilidad y tomando seriamente la salud y seguridad de todos", defendió Juan Manuel Frontera Suau, vicepresidente y comisionado electoral del nuevo partido.

Espectacular rally dónde se llevó el mensaje de esperanza al pueblo de Caguas. 🌊🌊🌊 Este 3 de noviembre, vota distinto, vota #ProyectoDignidad Posted by Proyecto Dignidad on Sunday, October 11, 2020

Cero caravanas

Entretanto, Vagie Portela, directora de campaña de la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, reconoció que luego de una caravana que realizaron en Cataño suspendieron todas sus actividades que involucraran aglomeración de personas.

“Nosotros en la campaña de Alexandra no estamos haciendo ninguna caravana. La última en la que participamos fue la de Cataño, ahí nos hicieron varios acercamientos. No fue la Policía, nunca nos habían dicho nada; más bien las comunidades y otros candidatos a ver si queríamos hacer más (caravanas). Y a sabiendas de que sí estaban prohibidas en la orden ejecutiva, nosotros recogimos vela y cancelamos", dijo. “Yo he visto que los otros políticos no han cancelado, Charlie Delgado hace caravanas todos los días y nadie le dice nada", añadió.

🎶Andando por Cataño en una motora, 🛵💨 con Kevin en la Zuma como a 100 por hora. 😂 La gente nos recibe y se unen de... Posted by Alexandra Lúgaro on Sunday, October 4, 2020

Portela indicó que en el tramo final de cara a las elecciones del 3 de noviembre Lúgaro priorizará la realización de eventos virtuales para garantizar el distanciamiento social.

Mientras, Calixto Negrón, director de campaña del candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, aseguró que su colectividad tampoco está realizando caravanas, aunque sí realizan recorridos por diferentes comunidades y entregan propaganda en semáforos.

“Hemos sido cumplidores de la orden y vamos a seguir cumpliendo", aseguró.

Por su parte, Christie Vega, del equipo de campaña del candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, defendió que el aspirante no realiza caravanas como actividad de campaña política.

“Se realizan diferentes actividades educativas y de esparcimiento en algunas plazas públicas en diferentes municipios con el debido distanciamiento físico y la utilización de mascarillas y desinfectante de manos", sostuvo Vega.

La Policía asegura que intervendrá, pero no precisa el plan

Ante este panorama, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, no descartó intervenir con los políticos que realizan caravanas, pero no precisó los esfuerzos de la Uniformada para hacer valer la orden ejecutiva. Tampoco dijo con cuántas personas ha intervenido por participar de caravanas.

“El político sabe que hay una orden ejecutiva. Nosotros hacemos un llamado a todos los políticos, pero a ellos nada más no, hacemos un llamado a todos los ciudadanos de que hay unas actividades permitidas y otras no para evitar el contagio y ayudar a ese esfuerzo, aquí hay una responsabilidad individual”, subrayó a El Nuevo Día.

La semana pasada el comisionado determinó no ofrecer escolta a los candidatos a la gobernación mientras están en caravanas, pues dicha actividad no está permitida.

Según la orden de la primera mandataria, las personas que la violenten alguna de las disposiciones se exponen a una pena de cárcel que no excederá los seis meses o una multa de no más de $5,000.