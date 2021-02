Los epidemiólogos y equipos de trabajo del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) endosaron este lunes a la doctora Yonaica Plaza como próxima directora del programa. Se trata de la epidemióloga que Fabiola Cruz recomendó para dicho cargo en su carta de renuncia el pasado viernes.

“Como bien expone la epidemióloga Cruz Lopez, en su carta de renuncia, nosotros como Sistema también apoyamos el nombramiento de la doctora Yonaica Plaza, para que sea la persona en brindar continuidad a los procesos encaminados. El SMICRC-DSPR continúa con su compromiso desde el día uno, en salvaguardar la salud pública de nuestras comunidades lo cual es nuestra prioridad, compromiso que comparte la doctora Yonaica Plaza”, sostuvo en sistema en una declaración escrita.

En respuesta al respaldo que ha recibido Plaza, el secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, aseguró este lunes que evaluaría a la epidemióloga como candidata para ocupar el cargo.

“Tengo que sentarme con la epidemióloga, evaluarla. Si Fabiola la recomienda no tengo ningún reparo en así hacerlo. [...] Necesitamos una persona que lidere ese esfuero que venga de ahí (de adentro del sistema), porque conoce el sistema. En ese aspecto no teno ningún reparo”, dijo en respuesta a preguntas de El Nuevo Día durante una conferencia de prensa en Salud. Sin embargo, Mellado no ha descartado otros candidatos para la dirección del SMICRC, aunque no mencionó nombres. “El Departamento de Salud tiene un departamento de epidemiología robusto”, manifestó.

En la misiva conjunta del personal del Sistema en manos de este medio se sostiene que Plaza -quien dirige el sistema en Jayuya-, además de estar preparada en términos académicos, a colocado al mencionado municipio como un ejemplo a seguir para otros ayuntamientos, en términos de la respuesta a la emergencia de salud pública.

Al sistema en Jayuya bajo la dirección de Plaza se le atribuye haber trabajado con éxito el brote más extensivo documentado en el Bioportal durante el 2020, una tasa de entrevistas de sobre el 95% por el periodo más largo de forma ininterrumpida, una tasa de entrevistas en menos de 24 horas por encima del 80%, tal cual se había identificado como meta en la propuesta inicial del sistema, el desarrollo de estrategias educativas de innovación, entre otras.

“Como especialista, ha entablado conversaciones con distintas instituciones, incluyendo el Fideicomiso de Salud Pública y organizaciones sin fines de lucro del área sur y central de Puerto Rico, fortaleciendo la respuesta comunitaria de la región. Además, ha provisto en ocasión tras ocasión, documentación interna sobre sus operaciones municipales a sus compañeros epidemiólogos municipales para fortalecer sus respuestas”, declaró el SMICRC.

“Debido a sus logros a nivel municipal y virtudes como profesional, la Dra. Plaza ya cuenta con la confianza y el aval de todos los equipos y epidemiólogos que componen el SMICRC-DSPR, para dirigir la organización en su nuevo camino”, reiteró el personal.