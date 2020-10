Las personas transgénero y de la comunidad LGBTTIQ+, mayores de 18 años, podrán utilizar el Plan de Salud del Gobierno (PGS), conocido como plan Vital, para adquirir hormonas y medicamentos recetados como parte de su proceso de transición, informó hoy Jorge Galva, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Las nuevas disposiciones insertan a Puerto Rico en la veintena de jurisdicciones de Estados Unidos que cubren explícitamente la atención médica relacionada con la transición en sus planes de salud.

“Todo esto se deriva de conversaciones que se han sostenido ya por un tiempo entre la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) y la comunidad LGBTT. Como consecuencia de esto, se había hecho un compromiso programático por parte de la gobernadora para poder habilitar que el Plan Vital pudiese cubrir una serie de drogas que se utilizan en la comunidad trans para empezar el proceso de transición de género”, explicó el licenciado en entrevista con El Nuevo Día.

Galva indicó que ASES, junto con el Consejo Asesor de la Gobernadora en Asuntos de la Comunidad LGBTT, determinó que la inclusión al plan suponía un impacto actuarial “modesto” al no tratarse de drogas de última generación y se tomó la determinación de que la población cubierta sería mayor de 18 años.

La carta circular firmada hoy por Galva expone una lista de 11 hormonas y drogas bajo la categoría terapéutica “Agentes hormonales”, para las cuales se eliminó la restricción de género.

“La nueva tarifación para la inclusión de estos medicamentos se presentó ya ante la consideración de las aseguradoras, de la Junta de Supervisión Fiscal y de CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services). De todo el proceso, solamente falta la ratificación final por parte de CMS. Sin embargo, eso es una ratificación que a nosotros en realidad no nos impide que empecemos a operacionalizar el acceso a esas hormonas a la población trans que quiera acceder a las mismas”, añadió.

El recálculo de las tarifas y las primas para el año fiscal 2021-22 ya incluye el costo de estas hormonas y medicamentos, por lo que los pacientes podrían beneficiarse tan pronto como en su próxima visita al doctor o farmacia.

El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y miembro del Consejo Asesor LGBTT, celebró las nuevas disposiciones.

“Trabajamos fuertemente durante casi dos años en lograr la aprobación de ASES. Yo creo que ciertamente les hace justicia a los pacientes. Nuestra función como médicos no es juzgar a los pacientes, es darle la mejor calidad de servicios disponibles. Ciertamente, que estén disponibles las hormonas y eventualmente hasta la operación de cambio de sexo, es un paso adelante hacia la equidad, de que todos los pacientes sean tratados igual, con respeto y dignidad”, sostuvo.

Para aquellos que ya estén pagando estos medicamentos y tengan el PSG, Galva aseguró que ahora “dejan de estar pagando por sus recetas y caen bajo la cubierta del Plan Vital”.

“La próxima receta que traiga (a la farmacia), una vez nuestro PBM haya hecho los cambios en el sistema, automáticamente se transmite a la red de proveedores y cuando el médico hace la receta, ya la farmacia va a identificar que esos medicamentos están cubiertos por la tarjeta”, dijo

El funcionario indicó que el protocolo de rutina de incluir en el sistema algún medicamento nuevo conlleva de tres a cuatro semanas.

Para las personas de la comunidad trans bajo el Plan Vital que no han iniciado un proceso de transición con hormonas y deseen hacerlo de manera libre y voluntaria, el funcionario destacó que deben tener una evaluación de su médico primario y estar debidamente orientadas sobre los efectos de estos medicamentos.