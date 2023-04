Ampliar el horario lectivo en ciento de escuela, atender las áreas de mayor necesidad para los estudiantes y medir, regularmente, los avances en el aprendizaje son algunas de las medidas que ha implementado el Departamento de Educación para atender el rezago académico en las escuelas públicas, detalló hoy, miércoles, el gobernador Pedro Pierluisi.

Ante la pérdida de aprendizaje entre los estudiantes –tanto de escuelas públicas como privadas- que ha sido documentada en los últimos años, el mandatario recordó que los retos que ha enfrentado el mundo entero en los últimos años han incidido, directamente, en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

“Esto que está sucediendo en Puerto Rico está sucediendo a nivel mundial. Es producto, en cierta medida, de la pandemia. Por mucho tiempo no hubo educación presencial y eso afectó. Cuando tuvimos educación remota, no todos se beneficiaron de la misma, todos y todas... Entonces, el Departamento ha estado bien proactivo porque ha estado haciendo pruebas, no una vez al año, básicamente regularmente para ver cómo está mejorando el aprovechamiento académico”, expresó el primer ejecutivo.

Entre 2018 y 2022, los resultados que han obtenido los estudiantes de escuela superior en la prueba de aptitud académica (PAA) administrada por College Board se han reducido consistentemente, según datos provistos por la oficina de College Board de Puerto Rico y América Latina. En estos cinco años, las puntuaciones en destrezas de Lectura cayeron en casi 23 puntos, de 475.3 a 452.6. En 2022, los resultados en Matemáticas para todos los alumnos que tomaron la prueba estuvieron 12.4 puntos por debajo de los obtenidos en 2018. El resultado en 2018 fue de 458.6 y, cinco años después, de 446.2. Mientras, en Inglés, también hubo una disminución, aunque menor que en las otras destrezas. En 2018, la puntuación promedio fue de 484.8, cifra que bajó a 479.4. La puntuación máxima para cada una de las materias es 800.

Pierluisi apuntó que se reúne regularmente con el liderato de Educación y uno de los temas prioritarios es cómo mejorar el aprovechamiento académico. Destacó, por ejemplo, que 500 escuelas públicas cuentan con programas de horario extendido, período durante el cual se ofrecen intervenciones para reforzar destrezas. Asimismo, apuntó que se han desarrollado proyectos, como DE Leer, para atender los rezagos de estudiantes de todos los grados en destrezas de lectoescritura, una de las áreas de mayor necesidad.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Académicos y Programáticos de Educación, Ángel Toledo López, señaló que los resultados que han obtenido los estudiantes en la prueba de aptitud del College Board son similares a los obtenidos en otras pruebas diagnósticas y estandarizadas, entre ellas, la prueba de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META-PR) que se ofrece anualmente en las escuelas públicas. Los datos que proveen estas pruebas permiten identificar cuáles son las áreas de necesidad de los estudiantes y los posibles acercamientos para atenderlos, agregó.

“Interesantemente, en el área de Inglés, nuestros estudiantes no están mostrando un rezago igual al que muestran en Español y el que muestran en Matemáticas, lo que implica que sí tenemos que puntualizar en el vernáculo, en desarrollar esas destrezas lingüísticas, de lectura, escritura y comprensión lectora en el Español. Claramente, nuestros estudiantes se están inclinando más hacia el Inglés, que no hay ningún problema, queremos que aprendan, obviamente todos los idiomas que puedan aprender, pero tenemos que fortalecer el idioma vernáculo y, naturalmente, las Matemáticas”, expresó Toledo López.

Las expresiones de Pierluisi y Toledo López se dieron tras su participación en una actividad, en Humacao, con motivo del cierre del Mes de Concienciación sobre el Autismo, en el cual participaron más de 700 estudiantes en el espectro autista, familiares, educadores y organizaciones que sirven a esta población.

La secretaria asociada de Educación Especial, Jessica Díaz Vázquez, detalló que 7,755 estudiantes que forman parte del programa de Educación Especial están diagnosticados con autismo.

Toledo López destacó que se trató de un día de juegos para que los estudiantes pudieran compartir unos con otros y que la agencia pudiera dar visibilidad a sus necesidades.

“Esta es la tercera, el tercer encuentro que hacemos de diferentes tipos de condiciones. La reacción siempre de la familia es básicamente las gracias, porque ser padre o madre o abuelito o abuelita de un niño con discapacidad, especialmente con un diagnóstico con autismo, de por sí, ya es fuerte recibir la noticia y cuando tú ves que tienes a otras personas que comparten ese mismo sentido y que comparten esas historias, pues realmente es un bálsamo para todas y cada una de las familias”, expresó Díaz Vázquez.