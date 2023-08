Más de 15,000 asegurados del Plan Vital que han resultado inelegibles para la cubierta gubernamental durante el proceso de recertificación pasarán nuevamente por una evaluación de ingresos y requisitos de elegibilidad que les podría devolver la cobertura, luego que el gobierno federal autorizó aumentar a 100% el nivel de pobreza para entrar al programa Medicaid en Puerto Rico.

Ante el interés que podría generar el nuevo escenario, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, adelantó este lunes que la agencia anunciará eventos especiales de renovación masiva del Plan Vital en San Juan, Vieques, Fajardo, Ponce, Mayagüez, Culebra y Camuy.

“Y, si tenemos que hacer otras más, las vamos hacer”, enfatizó.

Indicó, además, que entidades como la Asociación de Farmacias colaboran en el proceso de notificación de recertificación y que hay comunicaciones activas con alcaldes para la transportación de personas con dificultades de transporte.

A su vez, Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES) informaron que no se están desafiliando de la cubierta a las personas que no han cumplido con la recertificación, al menos, mientras esté activo el proceso, que dura hasta abril de 2024.

“Vamos a tratar de ser lo más ágil posible. No es un número lineal, depende del núcleo familiar”, dijo Mellado sobre el tiempo que tomará completar la evaluación de cada una de las personas y el límite de ingresos, al tomar en cuenta a todos los integrantes del núcleo familiar.

“Se está trabajando con esas bases de datos. Hay un ejercicio que hará Medicaid conforme a la notificación de CMS (Centros de Servicio Medicare y Medicaid)”, añadió Estras Vélez, quien ha sido designado como gerente del proceso de recertificación.

Hace dos años, el gobierno federal aumentó el nivel de pobreza de elegibilidad, de 40% a 85%, lo que permitió que unas 175,000 personas entraran a una cubierta temporal de la Reforma, hasta el 30 de septiembre de 2021.

El nuevo aumento a un 100%, notificado el miércoles, significa que ahora es más amplio el límite de ingresos, aunque Salud y ASES no pudieron estimar el tope, al plantear que dependerá de la cantidad de personas en el núcleo familiar del beneficiario.

La recertificación será hasta abril de 2024

“Hemos establecido herramientas adicionales para apoyar el proceso de recertificación. Los beneficiarios, aparte de ir por los medios que tiene la oficina de Medicaid, también, a través de la aplicación Vital, pueden cargar los documentos necesarios para la recertificación”, precisó Roxanna Rosario, directora ejecutiva interina de la ASES. Un beneficiario también puede enviar los documentos por correo regular o a través del portal cibernético de Medicaid.

El proceso de recertificación de beneficiarios comenzó en abril y se extenderá hasta ese mes en 2024. Desde que se reactivó el trámite, un total de 196,475 personas han sido validadas y clasificadas como elegibles al programa federal de cubierta de salud para poblaciones de bajos ingresos.

Mientras, en el mismo período de cuatro meses y medio, 15,330 asegurados han resultado inelegibles y otros 170,000 no han acudido a su cita para actualizar su información y corroborar la elegibidad de cubierta. El secretario de Salud urgió a las personas que no han acudido a su cita a reprogramar una visita a la oficina de Medicaid más cercana para completar la recertificación.

Debido al abanico de circunstancias que pudieran influir en que no se logre contactar a una persona beneficiaria del plan, Salud y la ASES informaron hoy que no se está desafiliando a esa persona de la cubierta, al menos, mientras esté activo el proceso de recertificación que dura hasta abril de 2024.

Los pasos a seguir

“El proceso fluye de la siguiente forma: se envían cartas, se hacen llamadas y se intenta buscar a las personas. Las personas que no han aparecido hasta el momento todavía tienen la oportunidad de hacer el proceso”, sostuvo Mellado, al tiempo que reiteró que es importante “que la gente entienda la urgencia de hacer el proceso de recertificación”, un requisito federal.

El titular de Salud reconoció que, dentro de ese grupo, es posible que haya personas que no estén enteradas de que han sido citadas para una verificación de elegibilidad, por circunstancias como cambio de dirección postal y cambio en el contacto telefónico. Sin embargo, apuntó que esto no exime de la responsabilidad a los beneficiarios, pues están todos convocados a actualizar su información.

Al 1 de agosto, había 1,246,091 asegurados en el Plan Vital y 297,376 en Medicare Platino. Cada mes, se están enviando alrededor de 100,000 cartas de notificación a beneficiarios para que completen la recertificación, para el cual tienen hasta 90 días. Esta es la primera vez, en cinco años, que se realiza este trámite, pues luego del huracán María hubo una extensión automática que se repitió con la llegada de la pandemia de COVID-19.

Salud busca evitar “avalancha”

Vélez urgió a las personas que no lo han hecho a completar el proceso para evitar una “avalancha” de beneficiarios acudiendo a las oficinas los próximos meses, fuera del periodo en el que fueron convocados inicialmente. “El personal técnico es limitado”, apuntó, aunque describió esfuerzos para agilizar los trabajos, como horarios extendidos en las oficinas de servicio y un centro de llamadas disponible los siete días de la semana, cuyo teléfono es el 787 641-4224.

Los documentos necesarios para evaluar la solicitud son identificación con foto, evidencia de dirección residencial, evidencia de ciudadanía estadounidense o residencial legal permanente, tarjeta de Seguro Social, evidencia de edad (como certificado de nacimiento), evidencia de ingresos del mes corriente y los meses anteriores y otros recursos que pudieran aplicar, según descritos en la solicitud. Cualquier beneficiario puede actualizar su información, incluso, antes de recibir una carta de ASES.

“Si a la persona no le tocaba su turno, pues vamos a hacer una actualización de sus documentos, se actualiza y cuando le llega el turno, se da un proceso ex parte que el sistema va a validar esa situación y, si sus situaciones no han cambiado, no tiene que regresar a una cita”, explicó Vélez.