Al menos, cinco planes médicos privados confirmaron ayer que absorberán el posible costo de la administración de la vacuna contra el COVID-19.

Ante la premura por controlar la pandemia de COVID-19, el gobierno federal ha garantizado la vacunación gratuita de todo residente en Estados Unidos y sus jurisdicciones -incluido Puerto Rico- interesado en recibir el aparente antídoto contra el virus.

Para ello, firmó un acuerdo con Pfizer para obtener el primer lote de las vacunas fabricadas por esta compañía, a un costo de $1,950 millones, para que unos 600 millones de personas se vacunen inicialmente.

Desde octubre, el Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) había anunciado que pagaría por cualquier vacuna autorizada por la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) para permitir amplio acceso al producto.

Sin embargo, quedó pendiente la posibilidad de que se le pasara a las personas que recibieran la vacuna un cargo por su administración, a menos que los planes médicos lo cubrieran.

“Triple-S Salud cubrirá la administración de la vacuna para todas sus líneas de negocio, al igual que hace con otras vacunas. Además, ninguno de nuestros asegurados tendrá que pagar copagos por la vacuna”, informó ayer el doctor José Novoa, principal oficial médico de Triple-S.

Mayra Rivera, portavoz de First Medical Health Plan, Inc., también aseguró, en declaraciones escritas, que no habrá copagos ni deducibles para los asegurados de todas sus cubiertas privadas y comerciales que quieran recibir esta vacuna.

La aseguradora MCS también cubrirá la administración de este producto para todos sus afiliados y asegurados. Sin embargo, la doctora Inés Hernández Roses advirtió que los proveedores del segmento comercial (MCS Life) podrán facturar por el costo de la administración de la vacuna al plan médico. Los proveedores del segmento Medicare Advantage (MCS Advantage) deberán facturar por este servicio directamente al programa Medicare.

El Plan de Salud Menonita también anunció que cubrirá la administración de esta vacuna, tanto entre sus asegurados del Plan de Salud del Gobierno como de sus líneas comerciales, informó Myriam Aguilú, portavoz de la empresa.

Según supo El Nuevo Día, el Plan de Socios del Hospital Auxilio Mutuo todavía evaluaba ayer la situación.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) anunció esta semana que, aunque esta vacuna no tendrá costo alguno durante el período que establezcan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los proveedores que atienden pacientes de Reforma podrán facturar por los servicios relacionados con su aplicación. Se informó que los servicios incluyen la inoculación, así como información específica sobre la conservación de la vacuna, orientación al paciente y rastreo para asegurar la administración de la segunda dosis.

El costo de administración para asegurados del Plan de Salud de Gobierno será de $45.33, por las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech como la de Moderna ($16.94 por la primera dosis y $28.39 por la segunda). Esta cantidad podrá ser facturada por los proveedores de Reforma al plan médico del asegurado.

Se estima que el costo por dosis de esta vacuna ronda entre $3 y $37, depende de la compañía de fabricación. Moderna anunció que cada dosis costará de $32 a $37, mientras la de Pfizer es de unos $20. Las dosis que fabrica Johnson & Johnson se estiman en $10, y las de Novavax, en $16. Mientras, la de AstraZeneca destaca como la más económica, con $3 a $4 por dosis. Por el momento, la única autorizada por la FDA es la de Pfizer/BioNTech.

Esta semana, continúa la administración de este producto entre empleados de hospitales y otros proveedores de salud.

“Lo que he escuchado es que se ha tolerado muy bien. No he sabido de ningún efecto secundario fuerte. Las primeras 24 horas, uno siente un poco de menos energía. Solo sé de una persona que le dio fiebre”, comentó el doctor Miguel Colón, quien se vacunó el martes.

Según se ha informado, los posibles efectos secundarios -como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular y en las articulaciones- podrían afectar más a personas menores de 65 años.