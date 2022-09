Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

Decenas de comerciantes y residentes en el casco urbano de Ponce aprobaron una resolución que otorga un plazo de 12 horas que vence esta medianoche, para que el conglomerado LUMA Energy, restablezca el servicio de electricidad en el área.

De lo contrario, contratarán a una empresa externa que se haga cargo de energizar la zona, pues la crisis de no contar con energía eléctrica ha ocasionado el cierre de unos 65 negocios y continúa lacerando la calidad de vida de miles de vecinos.

Según William Padilla, propietario de Spot y la Discoteca, en el lugar hay cinco centros de envejecientes y dos salas de emergencia que también se han afectado con la falta de electricidad durante 12 días consecutivos, luego del paso del huracán Fiona.

El ponceño de 42 años expuso que se identificó la avería que impide el restablecimiento del servicio, pero, supuestamente LUMA hizo caso omiso a sus requerimientos que estuvieron documentados con fotos del área señalada.

“Llevamos 12 días sin luz en el casco urbano, tenemos cinco centros de envejecientes, tenemos dos salas de emergencia y al no tener luz, se pone oscura toda el área y, debido a eso, ni los clientes quieren visitar los poquitos negocios que hay abiertos, que son dos o tres”, relató.

“LUMA nos pone de excusa a nosotros que es el sistema soterrado y ellos no tienen brigadas de soterrado todavía. Llevo aquí 24 años y es la primera vez que nos dicen que no pueden prender la luz porque hay agua en el soterrado cuando eso nunca había pasado”, denunció.

Por eso, Padilla convocó a otros propietarios de negocios y vecinos del centro histórico, a una reunión en el hotel Ponce Plaza para escuchar testimonios de cómo la falta de luz les está afectando, además de crear un frente común para buscar soluciones a la crisis que enfrentan.

“Le damos un plazo a LUMA de 12 horas para que energice el casco urbano, de no energizar el casco urbano en 12 horas vamos a traer una compañía de afuera para que nos energice el casco urbano. Donde se cae el machete es en la calle Guadalupe, esquina San Cristóbal, que ahí es donde está la avería. Le enviamos fotos con la avería, todo, todo, todo y ellos hicieron caso omiso”, reveló.

“Nosotros vamos a pagar las brigadas para que nos pongan luz, a todo el casco urbano y sectores aledaños, incluyendo los residenciales. Son más de 65 comercios cerrados y hoy cerró Gallo Exprés porque dijo que no era suficiente lo que está entrando, versus el gasto en gasolina y diésel”, lamentó.

Por su parte, el director de Desarrollo Económico del Municipio de Ponce, Jean Paul González Santini, reveló que, en total, son 254 negocios que cerraron operaciones a consecuencia del problema de energización.

“Tenemos 254 querellas de que no están operando en el comercio por el tema de la luz y por el tema del agua. Así que son 254 comercios que están dejando de emplear, que están dejando de generar ingresos, que están afectando al mismo fisco municipal y estatal porque no están generando ingresos y yo creo que esto no es negocio para nadie”, detalló.

“Realmente necesitamos luz, es el único clamor que pedimos, la ciudadanía, los comerciantes y nosotros como municipio. Que se prenda la ciudad porque realmente no aguantamos más”, insistió.

González Santini recordó que la ciudad lleva más de cinco años recibiendo el embate de huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19; una situación que pone en riesgo la estabilidad emocional y económica de la ciudadanía.

“Creo que llegó el momento que colmó la copa. Los mismos comerciantes se unieron para convocar esta cumbre para buscar una solución y dejar ya claro que realmente nos tenemos que unir como ponceños porque realmente no aguantamos más. Las estadísticas dicen que tenemos cerca de 80 porciento de energización en nuestra ciudad, pero si te montas en una loma o corres por toda la ciudad, vas a ver que no tenemos energía”, manifestó.

“Los comerciantes, con todo su derecho, emplazaron a LUMA para energizar en 12 horas nuestra ciudad y el casco urbano en específicamente porque tenemos la necesidad. Llevamos 12 días esperando y no hemos tenido comunicación. No hemos tenido la mejor comunicación con LUMA y ya es tiempo de que nuestra ciudad, nuestra ciudadanía no aguanta un día más, ni 12 horas más aguantamos la falta de energía”, agregó.

Asimismo, admitió que la Ciudad Señorial está viviendo “una crisis humanitaria y económica”.

“Tenemos a nuestros comerciantes operando a medias, Los empleados, que casi ya no tienen horas para laborar porque no hay ventas, porque no hay manera de cómo operar los negocios. Lo que estamos viviendo en nuestra ciudad es una crisis humanitaria y económica y yo creo que no es justo para nuestra región sur que ha sufrido tanto en estos pasados cinco años”, apuntó.

“Nosotros estuvimos detrás de las brigadas de LUMA y dentro del proceso le preguntamos al equipo que cuándo iba a llegar (la electricidad) al casco urbano. Ese personal nos respondió a nosotros llamando a una persona de nivel central y nos contestó que esa información no nos la pueden dar a nosotros y que nos teníamos que ir a buen sitio”, esbozó.