¿Por qué 2024 es un año bisiesto?: desde cuándo existe el día extra, mitos y supersticiones

Cambio de calendario

En la antigua Roma existió un calendario inestable que no coincidía con las estaciones del año en los mismos meses. Esto afectaba severamente los cultivos y la economía del momento.

No fue hasta el 1582 que el papa Gregorio XIII estableció un calendario más actualizado y realista: el gregoriano. El pontífice y sus sabios, explica BBC News, encontraron que, con el calendario Juliano, cada año culminaba aproximadamente diez días de error.

La matemática tras el año bisiesto

Pero, para que un año sea considerado bisiesto, no solo significa que ocurra cada cuatro años, si no que debe seguir unas constantes matemáticas.

Año bisiesto: mitos y supersticiones

Aunque históricamente los años bisiestos se han relacionado con la mala suerte y eventos ocurridos durante esos períodos se han encargado de aumentar ese pensar, la realidad es que científicamente no hay nada que pueda llevar a esa conclusión.

“Como científico te diría que absolutamente no. Recordemos que el calendario es algo hecho por el hombre, que es determinado por el hombre para marcar el tiempo y no es algo que venga de la naturaleza, si llamamos a los meses febrero o marzo es un mecanismo inventado por el hombre, así que realmente no hace diferencia”, dijo en entrevista anterior con este medio el astrónomo y físico José Francisco Salgado Alicea.