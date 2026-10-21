¿Por qué le negaron la visa a Ada Colau? La Liga de Ciudades señala la realidad colonial de Puerto Rico

La denegación de la visa a Ada Colau para ingresar a Puerto Rico, donde participaría en el evento Ciudades Valientes, organizado por la Liga de Ciudades, evidencia la realidad colonial que enfrenta el archipiélago en su relación con Estados Unidos.

Así lo opinó la fundadora ejecutiva de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, Cristina Miranda Palacios en el programa Lo de Hoy de El Nuevo Día.

“La visa se le niega por lo que implica el peligro de tener otro país decidiendo el destino de uno y que nosotros aquí en Puerto Rico como colonia de Estados Unidos tenemos que a nuestros eventos requerir que otro país le dé el permiso para venir”, expuso Miranda Palacios.

Colau, quien es candidata a la presidencia del gobierno de España por el Frente Amplio, no se le aprobó una visa de entrada a los Estados Unidos presuntamente porque fue detenida tres días por el gobierno de Israel tras participar en una flotilla que buscaba entrar a la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria.

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“Ella tuvo que ir a Madrid para verificar y tener una entrevista y en esa entrevista no se habló de Ciudades Valientes, no se habló de Puerto Rico, que era por el motivo que se estaba gestando ese proceso, se habló de la participación de Ada en la flotilla de Gaza y de cómo ella estuvo detenida esos tres días”, detalló Miranda Palacios quien lamentó el suceso aunque resaltó que el evento de Ciudades Valientes sigue en pie.

Para la fundadora de la organización, la situación demuestra una mirada política de Estados Unidos impulsada por la administración de Donald Trump que busca “apabullar y cancelar y silenciar voces valientes”.

“Que le nieguen el acceso a Ada Colau no cancela para nada las colaboraciones que la Liga de Ciudades está entablando con ella y sus grupos porque esto es un encuentro internacional para hablar de ese país posible... Que por nuestra realidad colonial y otras injusticias, que es lo que está pasando en Gaza, le nieguen el acceso a una persona es negarle el acceso a la conversación, a las colaboraciones y a las transformaciones que podemos hacer cuando nos unimos”, aseguró Miranda Palacios.

Colau, por su parte, compartió declaraciones en sus redes sociales junto a la canción “Lo que le pasó a Hawaii” del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

“Milei puede entrar a España a hablar de recortes, pero quienes denunciamos el genocidio y defendemos los DDHH no podemos entrar a Estados Unidos, ni a otros territorios de los que se ha apropiado de forma colonial”, expresó.

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La activista aprovechó también para criticar la “libertad” que defiende Trump.

“Curiosa libertad la que defiende Trump, una persona que decide el destino de los ciudadanos de Puerto Rico sin respetar su soberanía, o que nos prohíbe viajar a quienes pusimos el cuerpo en la Flotilla. Quieren quitarnos el río y también la playa, pero hoy aún con más fuerza cantamos con Bad Bunny que no olvidamos el lelolai”, agregó.

Colau también advirtió que “más temprano que tarde”, en distintas elecciones del mundo, “echaremos a los Trump, Milei, Netanyahu y Abascales de turno, volveremos a Puerto Rico para seguir impulsando la revolución democrática y perrear hasta la salida del sol”.